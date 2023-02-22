ФСБ в Кабардино-Балкарии задержала причастную к торговле людьми ОПГ

В Кабардино-Балкарии задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике.
«Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми», — приводят «Известия» сообщение ведомства. Согласно материалам дела, в 2010—2019 годах подозреваемые подбирали на территории республики женщин, а затем склоняли их к переезду за границу. Там потерпевших заставляли заниматься проституцией.
Ранее в торговле людьми и мошенничестве заподозрили двух украинских беженцев в Нидерландах, передает Life. В феврале полиция Ингушетии установила факт продажи жительницей села Кантышево (Назрановский район Ингушетии) своего двухмесячного ребенка 56-летней «покупательнице» из города Сунжи, дополняет MK.
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В Кабардино-Балкарии задержаны участники преступной группы, причастные к торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ РФ по республике. «Сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с ГУ МВД России по СКФО пресечена деятельность преступной группы из пяти лиц, причастной к торговле людьми», — приводят «Известия» сообщение ведомства. Согласно материалам дела, в 2010—2019 годах подозреваемые подбирали на территории республики женщин, а затем склоняли их к переезду за границу. Там потерпевших заставляли заниматься проституцией. Ранее в торговле людьми и мошенничестве заподозрили двух украинских беженцев в Нидерландах, передает Life. В феврале полиция Ингушетии установила факт продажи жительницей села Кантышево (Назрановский район Ингушетии) своего двухмесячного ребенка 56-летней «покупательнице» из города Сунжи, дополняет MK.