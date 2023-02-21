Спасенная в Мариуполе девочка поблагодарила челябинского комбата в «Лужниках». Видео

22 февраля 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

Дети благодарны Юрию «Ангелу» Гагарину за спасение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спасенная в Мариуполе девочка Анна Науменко во время митинг-концерта, посвященного празднованию Дня защитника Отечества, который проходил в «Лужниках», поблагодарила челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. По словам девочки, комбат спас и ее сестру. «Спасибо, дядя Юре за то, что он спас меня, мою сестру и сотни других детей в Мариуполе», — сказал девочка сквозь слезы. После чего обняла своего спасителя. На мероприятии присутствовали звезды российской эстрады и шоу-бизнеса. Ведущей мероприятия стала Юлия Барановская. Во многих городах России 22 февраля прошли концерты в честь наступающего праздника. В Челябинске мероприятие посетило около 12 тысяч человек. Для южноуральцев выступал Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»). Юрий «Ангел» Гагарин участвует в спецоперации на Украине с марта 2022 года. При освобождении Мариуполя он спас более 360 детей. За заслуги его повысили в звании. В Челябинской области он занимает пост сопредседателя регионального отделения Общенародного фронта.

Спасенная в Мариуполе девочка Анна Науменко во время митинг-концерта, посвященного празднованию Дня защитника Отечества, который проходил в «Лужниках», поблагодарила челябинца Юрия «Ангела» Гагарина. По словам девочки, комбат спас и ее сестру. «Спасибо, дядя Юре за то, что он спас меня, мою сестру и сотни других детей в Мариуполе», — сказал девочка сквозь слезы. После чего обняла своего спасителя. На мероприятии присутствовали звезды российской эстрады и шоу-бизнеса. Ведущей мероприятия стала Юлия Барановская. Во многих городах России 22 февраля прошли концерты в честь наступающего праздника. В Челябинске мероприятие посетило около 12 тысяч человек. Для южноуральцев выступал Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи»). Юрий «Ангел» Гагарин участвует в спецоперации на Украине с марта 2022 года. При освобождении Мариуполя он спас более 360 детей. За заслуги его повысили в звании. В Челябинской области он занимает пост сопредседателя регионального отделения Общенародного фронта.