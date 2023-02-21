В Челябинске отметили День защитника Отечества. Фото, видео

22 февраля 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Митинг-концерт посетило около 12 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 22 февраля прошел митинг-концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Хедлайнером мероприятия стал Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи). Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, концерт собрал около 12 тысяч человек. Жители Челябинска продолжают прибывать в парк им. Ю.А. Гагарина. На входе их встречают сотрудники правоохранительных органов, проверяют на отсутствие колющих и режущих предметов. Одним из главных критериев мероприятия является его безопасность. Челябинцы очень тепло встретили главную звезду мероприятия группу «Агата Кристи». Вадим Самойлов вместе со зрителями исполнил популярные песни группы такие, как «За Донбасс», «Как на войне», «Новая жизнь». Между песнями на сцену вышел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил всех присутствующих с наступающими праздником. По его словам, южноуральцы гордятся своими бойцами, кадровыми военными, сотрудниками правоохранительных органов, медиками и волонтерами, которые сегодня находятся на передовой. К мероприятию, как и положено, начали готовиться за несколько дней. Одним из этапов подготовки стало предупреждение водителей о закрытии движения по улицам, прилегающим к парку Гагарина, с 6 утра и до конца мероприятия. Хедлайнером мероприятия стал Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи») Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К зрителям обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На мероприятии присутствовало около 12 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 22 февраля прошел митинг-концерт, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Хедлайнером мероприятия стал Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи). Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, концерт собрал около 12 тысяч человек. Жители Челябинска продолжают прибывать в парк им. Ю.А. Гагарина. На входе их встречают сотрудники правоохранительных органов, проверяют на отсутствие колющих и режущих предметов. Одним из главных критериев мероприятия является его безопасность. Челябинцы очень тепло встретили главную звезду мероприятия группу «Агата Кристи». Вадим Самойлов вместе со зрителями исполнил популярные песни группы такие, как «За Донбасс», «Как на войне», «Новая жизнь». Между песнями на сцену вышел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он поздравил всех присутствующих с наступающими праздником. По его словам, южноуральцы гордятся своими бойцами, кадровыми военными, сотрудниками правоохранительных органов, медиками и волонтерами, которые сегодня находятся на передовой. К мероприятию, как и положено, начали готовиться за несколько дней. Одним из этапов подготовки стало предупреждение водителей о закрытии движения по улицам, прилегающим к парку Гагарина, с 6 утра и до конца мероприятия.