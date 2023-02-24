Onet: Польша первой поставила Leopard 2 Украине

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НАТО. Москва. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2
Первые 14 танков Leopard 2 из Польши прибыли на Украину, сообщает источник Onet Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первые поставки немецких основных танков Leopard 2 уже прибыли на Украину из Польши, которая стала первой страной, выполнившей соответствующее обещание. Об этом сообщает польское издание Onet.

«Украина уже получила несколько танков Leopard 2 из Польши. Наша страна первой обеспечила украинцев этим видом оборудования», — заявил источник Onet. Уточняется, что речь идет о 14 танках. В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский надеется получить еще 100 танков от Запада.

Ранее страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев, где должен объявить о поставках первых 14 танков Leopard 2, дополняет RT. Британская газета The Times писала, что к апрелю Украина сможет получить только четверть от обещанного числа танков. В срочном порядке отправить Leopard обещали Нидерланды.

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Первые поставки немецких основных танков Leopard 2 уже прибыли на Украину из Польши, которая стала первой страной, выполнившей соответствующее обещание. Об этом сообщает польское издание Onet. «Украина уже получила несколько танков Leopard 2 из Польши. Наша страна первой обеспечила украинцев этим видом оборудования», — заявил источник Onet. Уточняется, что речь идет о 14 танках. В материале указано, что президент Украины Владимир Зеленский надеется получить еще 100 танков от Запада. Ранее страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев, где должен объявить о поставках первых 14 танков Leopard 2, дополняет RT. Британская газета The Times писала, что к апрелю Украина сможет получить только четверть от обещанного числа танков. В срочном порядке отправить Leopard обещали Нидерланды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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