The Times: к апрелю Украина получит только четверть обещанных танков

19 февраля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

ВСУ получат только четверть от обещанных ранее танков, пишет The Times Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество поставленных Западом танков на Украину к апрелю будет составлять всего лишь четверть от ранее намеченных планов. Об этом сообщает британская газета The Times. «К апрелю Украина, похоже, получит только 50 танков», — говорится в материале газеты . Там добавили, что ранее странами Запада были запланированы поставки около 320 танков к марту. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что очень расстроился, увидев реальное количество собранных западными странами танков для Украины. В немецком городе Мюнхене, тем временем, прошла демонстрация против поставок военной техники украинской армии, передает «Царьград».

Количество поставленных Западом танков на Украину к апрелю будет составлять всего лишь четверть от ранее намеченных планов. Об этом сообщает британская газета The Times. «К апрелю Украина, похоже, получит только 50 танков», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ранее странами Запада были запланированы поставки около 320 танков к марту. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что очень расстроился, увидев реальное количество собранных западными странами танков для Украины. В немецком городе Мюнхене, тем временем, прошла демонстрация против поставок военной техники украинской армии, передает «Царьград».