The Times: к апрелю Украина получит только четверть обещанных танков

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ВСУ получат только четверть от обещанных ранее танков, пишет The Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Количество поставленных Западом танков на Украину к апрелю будет составлять всего лишь четверть от ранее намеченных планов. Об этом сообщает британская газета The Times.

«К апрелю Украина, похоже, получит только 50 танков», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ранее странами Запада были запланированы поставки около 320 танков к марту.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что очень расстроился, увидев реальное количество собранных западными странами танков для Украины. В немецком городе Мюнхене, тем временем, прошла демонстрация против поставок военной техники украинской армии, передает «Царьград».

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Количество поставленных Западом танков на Украину к апрелю будет составлять всего лишь четверть от ранее намеченных планов. Об этом сообщает британская газета The Times. «К апрелю Украина, похоже, получит только 50 танков», — говорится в материале газеты. Там добавили, что ранее странами Запада были запланированы поставки около 320 танков к марту. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что очень расстроился, увидев реальное количество собранных западными странами танков для Украины. В немецком городе Мюнхене, тем временем, прошла демонстрация против поставок военной техники украинской армии, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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