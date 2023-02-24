Госдеп США ввел персональные санкции против 40 российских губернаторов 24 февраля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 + Госдеп США ввел персональные санкции против Михаила Дегтярева и еще нескольких десятков губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Госдепартамент США расширил антироссийские санкции. Под новые ограничения попали 40 российских губернаторов и глав республик, следует из документа, опубликованном на сайте Госдепа. Под персональные санкции Госдепа США попали губернаторы Александр Бурков (Омская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александра Бречалова (Удмуртия), Юрий Бездудный (НАО), Роман Бусаргин (Саратовская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Михаил Евраев (Ярославская область). Также новые ограничения распространились на глав Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, Бату Хасикова (Калмыкия), Владислава Ховалыгу (Тува), Олега Хорохордина (Республика Алтай), Валентину Коновалова (Хакассия), Андрея Клычкова (Орловская область), Игоря Кобзева (Иркутская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария), Наталью Комарову (ХМАО), Вениамину Кондартьеву (Краснодарский край). Всего в списке 40 глав субъектов. США ввели «самый значительный пакет санкций» против РФ за все время на годовщину СВО. В санкционный список внесены девять российских министров. Госдепартамент США расширил антироссийские санкции. Под новые ограничения попали 40 российских губернаторов и глав республик, следует из документа, опубликованном на сайте Госдепа. Под персональные санкции Госдепа США попали губернаторы Александр Бурков (Омская область), Игорь Бабушкин (Астраханская область), Александра Бречалова (Удмуртия), Юрий Бездудный (НАО), Роман Бусаргин (Саратовская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Михаил Дегтярев (Хабаровский край), Михаил Евраев (Ярославская область). Также новые ограничения распространились на глав Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, Бату Хасикова (Калмыкия), Владислава Ховалыгу (Тува), Олега Хорохордина (Республика Алтай), Валентину Коновалова (Хакассия), Андрея Клычкова (Орловская область), Игоря Кобзева (Иркутская область), Казбека Кокова (Кабардино-Балкария), Наталью Комарову (ХМАО), Вениамину Кондартьеву (Краснодарский край). Всего в списке 40 глав субъектов. США ввели «самый значительный пакет санкций» против РФ за все время на годовщину СВО. В санкционный список внесены девять российских министров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям