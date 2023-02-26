В Офисе Зеленского попросили Илона Маска не читать российские газеты

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил основателя Tesla и SpaceX, владельца Twitter Илона Маска не читать российские газеты. Так Подоляк отреагировал на слова Маска о госперевороте на Украине в 2014 году.
«На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Хватит читать российские газеты», — написал Подоляк в Twitter. Так он ответил Илону Маску.
Ранее Маск назвал события на Майдане госпереворотом и усомнился в честности украинских выборов. Также американский миллиардер считает Крым российским. Он предлагал свой вариант урегулирования конфликта России и Украины. В Кремле назвали это заявление позитивным фактором. По словам Маска, российская армия превосходит в ресурсах ВСУ.
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