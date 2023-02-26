В Офисе Зеленского попросили Илона Маска не читать российские газеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Илон Маск высказался о событиях 2014 года на Украине Фото:

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил основателя Tesla и SpaceX, владельца Twitter Илона Маска не читать российские газеты. Так Подоляк отреагировал на слова Маска о госперевороте на Украине в 2014 году.

«На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Хватит читать российские газеты», — написал Подоляк в Twitter. Так он ответил Илону Маску.

Ранее Маск назвал события на Майдане госпереворотом и усомнился в честности украинских выборов. Также американский миллиардер считает Крым российским. Он предлагал свой вариант урегулирования конфликта России и Украины. В Кремле назвали это заявление позитивным фактором. По словам Маска, российская армия превосходит в ресурсах ВСУ.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил основателя Tesla и SpaceX, владельца Twitter Илона Маска не читать российские газеты. Так Подоляк отреагировал на слова Маска о госперевороте на Украине в 2014 году. «На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Хватит читать российские газеты», — написал Подоляк в Twitter. Так он ответил Илону Маску. Ранее Маск назвал события на Майдане госпереворотом и усомнился в честности украинских выборов. Также американский миллиардер считает Крым российским. Он предлагал свой вариант урегулирования конфликта России и Украины. В Кремле назвали это заявление позитивным фактором. По словам Маска, российская армия превосходит в ресурсах ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...