Свердловский врач рассказала, как уберечь ребенка от психических расстройств

Свердловский врач-психиатр Светлана Хабарова: необходимо беречь ментальное здоровье ребенка с первых лет жизни

Детский врач-психиатр Светлана Хабарова отметила, что генетика влияет на психическое здоровье ребенка Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2022 году в Екатеринбурге около 12 тысяч детей и подростков находилось под наблюдением специалистов филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы (СОКПБ) «Детство». Детский врач-психиатр Светлана Хабарова рассказала журналисту URA.RU о поведенческих проблемах детей, их причинах и способах решения.

«Детские психиатры работают с детьми от полутора до 18 лет. В дошкольном возрасте причинами обращения за помощью чаще всего являются задержки психоречевого развития, расстройства аутистического спектра. Психические заболевания у подростков схожи с проблемами, характерными для взрослых. Мы видим много пациентов с депрессией, тревогой, расстройством пищевого поведения», — делится врач-психиатр Светлана Хабарова.

По словам медика, генетический фактор в особенностях психики делает человека более уязвимым перед социальными воздействиями. «Если у отца или матери имеется психическое заболевание, то оно может сформировать специфическую среду вокруг ребенка и создать предрасположенность к психическому расстройству. Поэтому так важно, чтобы родители наблюдались у квалифицированного специалиста, который сведет к минимуму фактор риска для детей», — отметила врач.

Один из главных провоцирующих болезнь факторов — насилие и травля в любых проявлениях. «Большое значение для состояния психики имеет домашняя обстановка. Если ребенок чувствует угрозу, опасность, если родители ведут себя непоследовательно, это ведет к эмоциональной нестабильности, которая может стать толчком для серьезного психического расстройства. Малыша дошкольного возраста стоит привести на консультацию, если его поведение или развитие сильно отличается от показателей сверстников», — поделилась детский врач-психиатр Светлана Хабарова.

Врач Хабарова отметила, что родители, которые сталкиваются с необходимостью коррекции психических расстройств ребенка лекарствами, могут пугать слова «нейролептик» или «антидепрессант». «Важно, чтобы врач объяснил, почему необходимо именно такое лечение. А родителям стоит помнить, что все препараты проходят длительный этап клинических исследований на эффективность и безопасность», резюмировала она.