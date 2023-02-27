Пермский оборонный завод закупает сотни литров питьевой воды и источники бесперебойного питания

Пермский пороховой завод закупит питьевую воду на 7,3 млн рублей и источники бесперебойного питания на 5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
«Вода поставляется в потребительской многооборотной таре для хранения пищевых продуктов из полимерных материалов номинальным объемом 19 литров с герметично укупоренной пробкой и защитным гигиеническим термоусадочным колпачком. Требуется — 73 616 штук», — указано в описании госзакупки.
В общей сумме завод планирует закупить почти 1,4 млн литров питьевой воды. Также предприятию требуются источники бесперебойного питания — 45 силовых модулей мощностью 1 000 Вт, 17 модулей на 3000 Вт и 89 гелевых аккумуляторов. Результаты обоих конкурсов подведут в середине марта.
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