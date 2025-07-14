14 июля 2025

Солист Пермской оперы получил звание «Заслуженный артист Монголии»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Энхбат Тувшинжаргал родился в Улан-Баторе
Энхбат Тувшинжаргал родился в Улан-Баторе Фото:

Солист Пермского театр оперы и балета Энхбат Тувшинжаргал получил высокую награду в Монголии. Ему присвоили звание «Заслуженный артист Монголии».

«Поздравляем Энхбата Тувшинжаргала с присвоением почетного звания „Заслуженный артист Монголии“ — за выдающийся вклад в развитие национальной культуры и искусства! Лауреат престижных международных вокальных конкурсов, яркий солист с глубоким тембром и выразительной сценической подачей, он неизменно покоряет слушателей своим мастерством», — говорится в telegram-канале Пермской оперы.

Энхбат Тувшинжаргал родился в Улан-Баторе. В 2017 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и аспирантуру вуза. С сезона 2019/20 он солист Пермской оперы. В репертуаре артиста роли Онегина («Евгений Онегин»), графа Томского («Пиковая дама»), Дона Жуана (одноименная опера Моцарта) и другие.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солист Пермского театр оперы и балета Энхбат Тувшинжаргал получил высокую награду в Монголии. Ему присвоили звание «Заслуженный артист Монголии». «Поздравляем Энхбата Тувшинжаргала с присвоением почетного звания „Заслуженный артист Монголии“ — за выдающийся вклад в развитие национальной культуры и искусства! Лауреат престижных международных вокальных конкурсов, яркий солист с глубоким тембром и выразительной сценической подачей, он неизменно покоряет слушателей своим мастерством», — говорится в telegram-канале Пермской оперы. Энхбат Тувшинжаргал родился в Улан-Баторе. В 2017 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и аспирантуру вуза. С сезона 2019/20 он солист Пермской оперы. В репертуаре артиста роли Онегина («Евгений Онегин»), графа Томского («Пиковая дама»), Дона Жуана (одноименная опера Моцарта) и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...