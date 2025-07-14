Солист Пермской оперы получил звание «Заслуженный артист Монголии»

Солист Пермского театр оперы и балета Энхбат Тувшинжаргал получил высокую награду в Монголии. Ему присвоили звание «Заслуженный артист Монголии».
«Поздравляем Энхбата Тувшинжаргала с присвоением почетного звания „Заслуженный артист Монголии“ — за выдающийся вклад в развитие национальной культуры и искусства! Лауреат престижных международных вокальных конкурсов, яркий солист с глубоким тембром и выразительной сценической подачей, он неизменно покоряет слушателей своим мастерством», — говорится в telegram-канале Пермской оперы.
Энхбат Тувшинжаргал родился в Улан-Баторе. В 2017 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова и аспирантуру вуза. С сезона 2019/20 он солист Пермской оперы. В репертуаре артиста роли Онегина («Евгений Онегин»), графа Томского («Пиковая дама»), Дона Жуана (одноименная опера Моцарта) и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!