Налоговая посчитала всех пермских блогеров

В управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю с мая 2025 года зарегистрировано 80 блогеров. Статус блогера может быть оформлен как на физическое лицо, так и на юридическое или на индивидуального предпринимателя.
«С 1 мая 2025 года на территории Российской Федерации для блогеров введены отдельные коды ОКВЭД. В частности, по коду 73.11.1, предусматривающему деятельность по распространению рекламы в социальных сетях, зарегистрировано 27 человек. По коду 70.21.1, относящемуся к распространению информации через социальные сети, зарегистрировано 26 человек. Кроме того, по коду 70.21.9 (деятельность в сфере связей с общественностью) числятся 14 человек, а по коду 73.11.9 (услуги рекламных агентств) — 13 человек», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В случае, если годовой доход превышает 2,4 млн рублей и присутствуют наемные работники, блогер обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При ведении блога несколькими лицами совместно необходимо оформление общества с ограниченной ответственностью. В региональном управлении ФНС подчеркнули, что на блогеров распространяется обязанность по уплате налогов. При несоблюдении налогового законодательства предусмотрена ответственность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!