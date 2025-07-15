Пермский край получит сотни миллионов рублей на создание глэмпингов

Пермский край получит из федерального бюджета 363,7 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов. Они связаны с созданием модульных гостиниц для туристов.
«В 2025 году на возведение глэмпингов и кемпингов в регионе будет выделено 135 млн рублей, в 2026 году — 147 млн рублей, а в 2027 году сумма составит 81,3 млн рублей», — сказано в распоряжении, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Финансирование предусмотрено для 55 субъектов Российской Федерации, чьи инвестиционные проекты были отобраны по итогам конкурса, проводимого Министерством экономического развития. Общий объем субсидий составит 15 млрд рублей. Ожидается, что благодаря этим мерам в регионах страны появится более 10 тысяч новых мест для размещения туристов.
Как отмечается на официальном портале правительства, выделенные средства будут направлены на финансирование или компенсацию расходов, связанных с приобретением и установкой модульных некапитальных средств размещения. Данная поддержка реализуется в рамках федерального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения», который входит в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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