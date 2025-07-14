Игроки компьютерного клуба в Перми не дают спать жильцам дома в центре города

В Перми в жилом доме по улице Островского расположен круглосуточный компьютерный клуб. Его посетители мешают по ночам жильцам этого дома, но ситуация никак не разрешается. О своих проблемах пермяки рассказали корреспонденту URA.RU.
«Вообще, размещение круглосуточных компьютерных клубов в домах запрещено. Каким образом открылся этот — непонятно. В итоге посетители сутками приходят в это заведение, играют, шумят, употребляют алкоголь и из-за этого никто из жильцов дома не может спокойно спать по ночам», — рассказали агентству возмущенные жители дома в центре города.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» клуб с названием CyberX Community действительно работает круглосуточно и размещен в помещении жилого многоквартирного дома по ул. Островского 60/1. Пользователи сервиса высоко оценивают данное заведение. В своих отзывах они отмечают, что персонал клуба вежлив, работает 24 часа в сутки, а цены весьма конкурентные. Жители дома отмечают, что они направляли жалобы на этот клуб в прокуратуру Пермского края. URA.RU также направило в ведомство запрос информации.
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