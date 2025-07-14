За пермяками будут наблюдать на выборах губернатора

На всех избирательных участках на выборах губернатора будет организовано видеонаблюдение. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, оно будет работать круглосуточно.
«Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на избирательных участках, а с части из них — транслировать изображение в центр общественного наблюдения. В дни голосования в центре общественного наблюдения круглосуточно любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках», — говорят в избиркоме.
Видеонаблюдение будет организовано во всех 50 ТИКах и в 1743 УИКах. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Вагина, это позволит обеспечить прозрачность выборных процедур: «Одной из основных задач комиссий является обеспечение легитимности выборов. Размещение средств видеофиксации на всех избирательных участках и в помещениях ТИК обеспечит прозрачность и открытость голосования, подсчета голосов, хранения бюллетеней для голосования». Помимо этого, видеонаблюдение позволит оперативно выявлять и проверять информацию о возможных нарушениях на участках.
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