За пермяками будут наблюдать на выборах губернатора

На выборах пермского губернатора все участки будут под видеонаблюдением

15 июля 2025 в 11:38 Размер текста - 17 +

Трансляция с камер будет проходить в центре общественного наблюдения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На всех избирательных участках на выборах губернатора будет организовано видеонаблюдение. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, оно будет работать круглосуточно. «Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на избирательных участках, а с части из них — транслировать изображение в центр общественного наблюдения. В дни голосования в центре общественного наблюдения круглосуточно любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках», — говорят в избиркоме. Видеонаблюдение будет организовано во всех 50 ТИКах и в 1743 УИКах. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Вагина, это позволит обеспечить прозрачность выборных процедур: «Одной из основных задач комиссий является обеспечение легитимности выборов. Размещение средств видеофиксации на всех избирательных участках и в помещениях ТИК обеспечит прозрачность и открытость голосования, подсчета голосов, хранения бюллетеней для голосования». Помимо этого, видеонаблюдение позволит оперативно выявлять и проверять информацию о возможных нарушениях на участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На всех избирательных участках на выборах губернатора будет организовано видеонаблюдение. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, оно будет работать круглосуточно. «Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на избирательных участках, а с части из них — транслировать изображение в центр общественного наблюдения. В дни голосования в центре общественного наблюдения круглосуточно любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках», — говорят в избиркоме. Видеонаблюдение будет организовано во всех 50 ТИКах и в 1743 УИКах. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Вагина, это позволит обеспечить прозрачность выборных процедур: «Одной из основных задач комиссий является обеспечение легитимности выборов. Размещение средств видеофиксации на всех избирательных участках и в помещениях ТИК обеспечит прозрачность и открытость голосования, подсчета голосов, хранения бюллетеней для голосования». Помимо этого, видеонаблюдение позволит оперативно выявлять и проверять информацию о возможных нарушениях на участках.