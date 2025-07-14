14 июля 2025

За пермяками будут наблюдать на выборах губернатора

На выборах пермского губернатора все участки будут под видеонаблюдением
© Служба новостей «URA.RU»
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Установка камер видеонаблюдения на избирательном участке во Дворце молодежи. Екатеринбург, видеонаблюдение на выборах, наблюдение на выборах, наблюдение на избирательном участке, уик1247, участковая избирательная комиссия1247
Трансляция с камер будет проходить в центре общественного наблюдения Фото:

На всех избирательных участках на выборах губернатора будет организовано видеонаблюдение. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, оно будет работать круглосуточно.

«Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на избирательных участках, а с части из них — транслировать изображение в центр общественного наблюдения. В дни голосования в центре общественного наблюдения круглосуточно любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках», — говорят в избиркоме.

Видеонаблюдение будет организовано во всех 50 ТИКах и в 1743 УИКах. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Вагина, это позволит обеспечить прозрачность выборных процедур: «Одной из основных задач комиссий является обеспечение легитимности выборов. Размещение средств видеофиксации на всех избирательных участках и в помещениях ТИК обеспечит прозрачность и открытость голосования, подсчета голосов, хранения бюллетеней для голосования». Помимо этого, видеонаблюдение позволит оперативно выявлять и проверять информацию о возможных нарушениях на участках.

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На всех избирательных участках на выборах губернатора будет организовано видеонаблюдение. Как сообщает крайизбирком в своем telegram-канале, оно будет работать круглосуточно. «Средства видеофиксации будут круглосуточно записывать все происходящее на избирательных участках, а с части из них — транслировать изображение в центр общественного наблюдения. В дни голосования в центре общественного наблюдения круглосуточно любой желающий сможет посмотреть прямую трансляцию с камер, установленных на избирательных участках», — говорят в избиркоме. Видеонаблюдение будет организовано во всех 50 ТИКах и в 1743 УИКах. По словам председателя избирательной комиссии Игоря Вагина, это позволит обеспечить прозрачность выборных процедур: «Одной из основных задач комиссий является обеспечение легитимности выборов. Размещение средств видеофиксации на всех избирательных участках и в помещениях ТИК обеспечит прозрачность и открытость голосования, подсчета голосов, хранения бюллетеней для голосования». Помимо этого, видеонаблюдение позволит оперативно выявлять и проверять информацию о возможных нарушениях на участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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