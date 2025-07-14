14 июля 2025

В Кудымкаре открыли выставку древних коми-пермяцких артефактов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре масса событий
В год 100-летия Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре масса событий Фото:

Древняя история Пармы стала доступна для пермяков — в Кудымкаре открыли новую выставку уникальных археологических находок. Ученые в прямом смысле слова откопали их на древних городищах и могильниках, а теперь выставили в Коми-Пермяцком краеведческом музее.

«Экспозиция открывает тайны древней истории Пармы — земли, где археологи обнаружили десятки уникальных памятников. Именно городища, селища и могильники Дальней Земли хранили ответы на вопросы о самых ранних страницах истории Пермского края. На выставке гости увидят уникальные находки разных эпох — от Каменного века до Средневековья», — сообщается на сайте министерства культуры Прикамья.

Всего в экспозиции представлено более 200 предметов, включая артефакты, которые ранее никогда не выставлялись. В музее можно познакомиться с реконструкциями облика представителей племен, которые жили на территории Пермского края; увидеть детализированные реконструкции средневековых костюмов; узнать о технологиях работы древних кузнецов, косторезов и ювелиров; рассмотреть ритуальные серебряные маски.

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Древняя история Пармы стала доступна для пермяков — в Кудымкаре открыли новую выставку уникальных археологических находок. Ученые в прямом смысле слова откопали их на древних городищах и могильниках, а теперь выставили в Коми-Пермяцком краеведческом музее. «Экспозиция открывает тайны древней истории Пармы — земли, где археологи обнаружили десятки уникальных памятников. Именно городища, селища и могильники Дальней Земли хранили ответы на вопросы о самых ранних страницах истории Пермского края. На выставке гости увидят уникальные находки разных эпох — от Каменного века до Средневековья», — сообщается на сайте министерства культуры Прикамья. Всего в экспозиции представлено более 200 предметов, включая артефакты, которые ранее никогда не выставлялись. В музее можно познакомиться с реконструкциями облика представителей племен, которые жили на территории Пермского края; увидеть детализированные реконструкции средневековых костюмов; узнать о технологиях работы древних кузнецов, косторезов и ювелиров; рассмотреть ритуальные серебряные маски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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