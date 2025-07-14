Древняя история Пармы стала доступна для пермяков — в Кудымкаре открыли новую выставку уникальных археологических находок. Ученые в прямом смысле слова откопали их на древних городищах и могильниках, а теперь выставили в Коми-Пермяцком краеведческом музее.
«Экспозиция открывает тайны древней истории Пармы — земли, где археологи обнаружили десятки уникальных памятников. Именно городища, селища и могильники Дальней Земли хранили ответы на вопросы о самых ранних страницах истории Пермского края. На выставке гости увидят уникальные находки разных эпох — от Каменного века до Средневековья», — сообщается на сайте министерства культуры Прикамья.
Всего в экспозиции представлено более 200 предметов, включая артефакты, которые ранее никогда не выставлялись. В музее можно познакомиться с реконструкциями облика представителей племен, которые жили на территории Пермского края; увидеть детализированные реконструкции средневековых костюмов; узнать о технологиях работы древних кузнецов, косторезов и ювелиров; рассмотреть ритуальные серебряные маски.
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