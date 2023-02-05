05 февраля 2023

Мошенники похитили у тюменцев десятки миллионов рублей за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Самая популярная схема мошенничества — звонок из «службы безопасности банка» Фото:

Тюменцы отдали мошенникам более 40 млн рублей за неделю. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. С 30 января по 5 февраля в полицию обратились 93 пострадавших от рук аферистов.

«Одной из самых распространенных мошеннических схем является „звонок из службы безопасности банка“ и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их „списания“. Мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность.», говорится в сообщении.

Самую крупную сумму мошенникам отдала жительница Тобольска Тюменской области. Неизвестный под предлогом получения прибыли от инвестиций в криптовалюту похитил 5,6 млн рублей, которые женщина самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, она не подозревала.

Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Тюмени пыталась обвинить мошенников в своих долгах по кредитам. Теперь ей грозит уголовная статья.

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Тюменцы отдали мошенникам более 40 млн рублей за неделю. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. С 30 января по 5 февраля в полицию обратились 93 пострадавших от рук аферистов. «Одной из самых распространенных мошеннических схем является „звонок из службы безопасности банка“ и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их „списания“. Мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность.», говорится в сообщении. Самую крупную сумму мошенникам отдала жительница Тобольска Тюменской области. Неизвестный под предлогом получения прибыли от инвестиций в криптовалюту похитил 5,6 млн рублей, которые женщина самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, она не подозревала. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Тюмени пыталась обвинить мошенников в своих долгах по кредитам. Теперь ей грозит уголовная статья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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