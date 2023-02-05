Мошенники похитили у тюменцев десятки миллионов рублей за неделю

06 февраля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Самая популярная схема мошенничества — звонок из «службы безопасности банка» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменцы отдали мошенникам более 40 млн рублей за неделю. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. С 30 января по 5 февраля в полицию обратились 93 пострадавших от рук аферистов. «Одной из самых распространенных мошеннических схем является „звонок из службы безопасности банка“ и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их „списания“. Мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность.», говорится в сообщении. Самую крупную сумму мошенникам отдала жительница Тобольска Тюменской области. Неизвестный под предлогом получения прибыли от инвестиций в криптовалюту похитил 5,6 млн рублей, которые женщина самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, она не подозревала. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Тюмени пыталась обвинить мошенников в своих долгах по кредитам. Теперь ей грозит уголовная статья.

Тюменцы отдали мошенникам более 40 млн рублей за неделю. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. С 30 января по 5 февраля в полицию обратились 93 пострадавших от рук аферистов. «Одной из самых распространенных мошеннических схем является „звонок из службы безопасности банка“ и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их „списания“. Мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность.», говорится в сообщении. Самую крупную сумму мошенникам отдала жительница Тобольска Тюменской области. Неизвестный под предлогом получения прибыли от инвестиций в криптовалюту похитил 5,6 млн рублей, которые женщина самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, она не подозревала. Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Тюмени пыталась обвинить мошенников в своих долгах по кредитам. Теперь ей грозит уголовная статья.