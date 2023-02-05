Мошенники похитили у тюменцев десятки миллионов рублей за неделю

Тюменцы отдали мошенникам более 40 млн рублей за неделю. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. С 30 января по 5 февраля в полицию обратились 93 пострадавших от рук аферистов.
«Одной из самых распространенных мошеннических схем является „звонок из службы безопасности банка“ и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их „списания“. Мошенники использовали страницы различных социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в инвестиционную деятельность.», говорится в сообщении.
Самую крупную сумму мошенникам отдала жительница Тобольска Тюменской области. Неизвестный под предлогом получения прибыли от инвестиций в криптовалюту похитил 5,6 млн рублей, которые женщина самостоятельно перечислила на счета, указанные мошенником. О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, она не подозревала.
Ранее URA.RU рассказало о том, что жительница Тюмени пыталась обвинить мошенников в своих долгах по кредитам. Теперь ей грозит уголовная статья.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.