Путин пообещал показать китайцам новую ветку московского метро

01 марта 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Китайская делегация сможет посмотреть новую ветку московского метро, рассказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин покажет китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро во время их визита в Москву. Об этом заявил сам Путин на церемонии запуска движения по всей БКЛ московского метро. «Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать», — заявил Путин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что БКЛ стала самой протяженной линией подземного метро в мире. Длина подземного пути обогнала кольцевую линию пекинского метро, отметил Путин. БКЛ московского метро соединяет станции Савеловская, Проспект Вернадского, Варшавская и Сокольники. Первый участок линии был открыт в 2018 году. В декабре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал технический запуск последнего участка БКЛ. 1 марта Путин дал официальное разрешение на старт движения поездов.

Президент России Владимир Путин покажет китайской делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро во время их визита в Москву. Об этом заявил сам Путин на церемонии запуска движения по всей БКЛ московского метро. «Вот будем встречаться с председателем КНР. Если программа позволит, с удовольствием покажем [БКЛ] и нашим гостям. Во всяком случае, делегации, мне кажется, можно будет показать», — заявил Путин, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что БКЛ стала самой протяженной линией подземного метро в мире. Длина подземного пути обогнала кольцевую линию пекинского метро, отметил Путин. БКЛ московского метро соединяет станции Савеловская, Проспект Вернадского, Варшавская и Сокольники. Первый участок линии был открыт в 2018 году. В декабре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал технический запуск последнего участка БКЛ. 1 марта Путин дал официальное разрешение на старт движения поездов.