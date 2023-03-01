Путин запустил новую ветку московского метро словами: «С Богом»

На церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена президент России Владимир Путин официально дал разрешение на старт движения поездов. Строительство новой ветки признано одним из крупнейших за последние десятилетия.
«Разрешаю, с Богом!» — передает слова Путина РИА Новости. Отмечается, что Большая кольцевая линия Московского метрополитена будет включать в себя 31 станцию и 3 электродепо, а общая протяженность линии составит 70 километров.
Там добавили, что в данный момент вводятся в эксплуатацию девять последних станций Большого кольца. В церемонии открытия также участвовал и мэр Москвы Сергей Собянин.
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