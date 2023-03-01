Путин запустил новую ветку московского метро словами: «С Богом»

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир
Владимир Путин дал старт движению поездов по Большой кольцевой линии московского метрополитена Фото:

На церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена президент России Владимир Путин официально дал разрешение на старт движения поездов. Строительство новой ветки признано одним из крупнейших за последние десятилетия.

«Разрешаю, с Богом!» — передает слова Путина РИА Новости. Отмечается, что Большая кольцевая линия Московского метрополитена будет включать в себя 31 станцию и 3 электродепо, а общая протяженность линии составит 70 километров.

Там добавили, что в данный момент вводятся в эксплуатацию девять последних станций Большого кольца. В церемонии открытия также участвовал и мэр Москвы Сергей Собянин.

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На церемонии открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена президент России Владимир Путин официально дал разрешение на старт движения поездов. Строительство новой ветки признано одним из крупнейших за последние десятилетия. «Разрешаю, с Богом!» — передает слова Путина РИА Новости. Отмечается, что Большая кольцевая линия Московского метрополитена будет включать в себя 31 станцию и 3 электродепо, а общая протяженность линии составит 70 километров. Там добавили, что в данный момент вводятся в эксплуатацию девять последних станций Большого кольца. В церемонии открытия также участвовал и мэр Москвы Сергей Собянин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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