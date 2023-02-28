Власти Нижневартовска ответили на критику жителей проблемного поселка

Мэрия Нижневартовска дала ответ на жалобы аварийного поселка Беловежский

01 марта 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

В Беловежском признаны аварийными 12 из 15 домов Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) отреагировали на ряд сообщений в социальных сетях, в которых жители аварийного поселка Беловежский жаловались на отсутствие уборки снега, засилье бездомных собак и недоступность общественного транспорта. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили о проведении мероприятий по уборке снега, а также назвали сроки запуска автобуса и расселения жителей. «Новый маршрут транспортного обслуживания населения находится в разработке. Ведется работа по его внедрению, к концу марта — началу апреля маршрут будет утвержден и запущен. Уборка снега на территории поселка производится по мере необходимости и после выпадения осадков. Со всеми проживающими в поселке Беловежский гражданами проведена разъяснительная работа о возможности предоставления им жилых помещений маневренного фонда для временного проживания. Заявление на получения жилья для временного проживания поступило от одной семьи. При увеличении финансирования из окружного бюджета будет рассмотрен вопрос сокращения сроков расселения аварийных домов», — прокомментировали в мэрии. В пресс-службе добавили, что обращение по поводу вырубки леса из-за опасной близости к домам и возможного возгорания от жителей Беловежского не поступало. После запроса журналиста агентства в поселке провели профилактический противопожарный рейд. Корреспондент URA.RU связался по телефону с представителем инициативной группы — жительницей Беловежского Анной Король. Женщина подтвердила, что снег в поселке почистили, отловили бездомных собак, по вопросу внедрения автобусного маршрута с ней регулярно созваниваются сотрудники департамента ЖКХ. «Что же касается переселения в маневренный фонд, то большинству жителей, особенно, пенсионерам, это попросту невыгодно, ведь придется оплачивать ЖКУ и в маневренном фонде, и в Беловежском. Поэтому все и остаются, только одна женщина согласилась», — уточнила Король. Ранее URA.RU писало о том, что председатель СКР Александр Бастрыкин усилил контроль над уголовным делом по расселению Беловежского. Он потребовал от руководителя СК по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе расследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Нижневартовска (ХМАО) отреагировали на ряд сообщений в социальных сетях, в которых жители аварийного поселка Беловежский жаловались на отсутствие уборки снега, засилье бездомных собак и недоступность общественного транспорта. В пресс-службе администрации города корреспонденту URA.RU сообщили о проведении мероприятий по уборке снега, а также назвали сроки запуска автобуса и расселения жителей. «Новый маршрут транспортного обслуживания населения находится в разработке. Ведется работа по его внедрению, к концу марта — началу апреля маршрут будет утвержден и запущен. Уборка снега на территории поселка производится по мере необходимости и после выпадения осадков. Со всеми проживающими в поселке Беловежский гражданами проведена разъяснительная работа о возможности предоставления им жилых помещений маневренного фонда для временного проживания. Заявление на получения жилья для временного проживания поступило от одной семьи. При увеличении финансирования из окружного бюджета будет рассмотрен вопрос сокращения сроков расселения аварийных домов», — прокомментировали в мэрии. В пресс-службе добавили, что обращение по поводу вырубки леса из-за опасной близости к домам и возможного возгорания от жителей Беловежского не поступало. После запроса журналиста агентства в поселке провели профилактический противопожарный рейд. Корреспондент URA.RU связался по телефону с представителем инициативной группы — жительницей Беловежского Анной Король. Женщина подтвердила, что снег в поселке почистили, отловили бездомных собак, по вопросу внедрения автобусного маршрута с ней регулярно созваниваются сотрудники департамента ЖКХ. «Что же касается переселения в маневренный фонд, то большинству жителей, особенно, пенсионерам, это попросту невыгодно, ведь придется оплачивать ЖКУ и в маневренном фонде, и в Беловежском. Поэтому все и остаются, только одна женщина согласилась», — уточнила Король. Ранее URA.RU писало о том, что председатель СКР Александр Бастрыкин усилил контроль над уголовным делом по расселению Беловежского. Он потребовал от руководителя СК по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе расследования.