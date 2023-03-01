СК возбудил дело после падения глыбы льда на ребенка в Магнитогорске

01 марта 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на ребенка в Магнитогорске (Челябинская область). Виновные лица устанавливаются, сообщило следственное управление СКР по Челябинской области. «Днем 27 февраля при падении льда с козырька дома в Магнитогорске получил телесные повреждения полуторагодовалый мальчик. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в сообщении СКР. В ведомстве добавили, что виновные должностные лица коммунальной организации, которые не обеспечили своевременную уборку снега, будут установлены и привлечены к ответственности. Ведется следствие. Ранее сообщалось, что женщина с двумя детьми шла домой, когда на них с крыши упала глыба льда. Удар пришелся на младшего ребенка, которого мать несла на руках. В больницу женщина с ребенком поехали на скорой помощи, там мальчику диагностировали ушиб и отправили домой. Ночью малышу стало плохо. Ребенка госпитализировали, томография показала перелом теменной кости.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения глыбы льда на ребенка в Магнитогорске (Челябинская область). Виновные лица устанавливаются, сообщило следственное управление СКР по Челябинской области. «Днем 27 февраля при падении льда с козырька дома в Магнитогорске получил телесные повреждения полуторагодовалый мальчик. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в сообщении СКР. В ведомстве добавили, что виновные должностные лица коммунальной организации, которые не обеспечили своевременную уборку снега, будут установлены и привлечены к ответственности. Ведется следствие. Ранее сообщалось, что женщина с двумя детьми шла домой, когда на них с крыши упала глыба льда. Удар пришелся на младшего ребенка, которого мать несла на руках. В больницу женщина с ребенком поехали на скорой помощи, там мальчику диагностировали ушиб и отправили домой. Ночью малышу стало плохо. Ребенка госпитализировали, томография показала перелом теменной кости.