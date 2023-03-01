В Магнитогорске ребенку, пострадавшему от глыбы льда, не смогли сразу поставить правильный диагноз

Ребенку провели томографию и выявили перелом черепа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области младенцу, на которого упала с крыши балкона глыба льда, не смогли сразу поставить правильный диагноз. URA.RU стали известны подробности случившегося. В медучреждении ребенку сначала диагностировали простой ушиб.

«Женщина с двумя сыновьями возвращалась домой. Младшего, ему полтора года, она несла на руках, старший шел следом. В этот момент с козырька балкона дома на Октябрьской на них упала глыба. Удар пришелся на младенца, старший не пострадал. Мать вернулась домой, вызвала скорую помощь. Малыша доставили в больницу, диагностировали ушиб и отпустили домой», — рассказал источник в Магнитогорске.

Ночью ребенок плохо спал и плакал, поэтому мать снова вызвала врачей и его госпитализировали. Малышу сделали томографию и обнаружили закрытую черепно-мозговую травму — перелом теменной кости. Сейчас ему стало лучше, маленький пациент начал бегать по палате. Семья пострадавшего малыша благополучная.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, следственные органы СУ СК России по региону начали проверку инцидента. Ход проверки находится под контролем прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского района Магнитогорска проводит проверку по информации о получении телесных повреждений несовершеннолетним ребенком в результате схода снега. Будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома и рассмотрен вопрос о принятии мер», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на мать с маленьким ребенком на руках упала глыба льда и снега с козырька балкона. Инцидент произошел 27 февраля на улице Островского, дом 9.