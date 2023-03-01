01 марта 2023

Тюменцев предупредили об опасной погоде

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Штормовые порывы ветра могут срывать рекламные баннеры Фото:

Штормовые порывы ветра до 17 метров в секунду будут наблюдаться в Тюменской области до 20:00 2 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — сообщают синоптики на своем сайте.

Подобная погода будет наблюдаться в регионе до 20:00 2 марта. Штормовой ветер опасен тем, что может обрывать линии электропередач, ломать ветки деревьев и срывать плохо закрепленные конструкции: баннеры, рекламные щиты и так далее. Гражданам рекомендуют быть осторожнее.

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Штормовые порывы ветра до 17 метров в секунду будут наблюдаться в Тюменской области до 20:00 2 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. «Предупреждение о потенциально опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — сообщают синоптики на своем сайте. Подобная погода будет наблюдаться в регионе до 20:00 2 марта. Штормовой ветер опасен тем, что может обрывать линии электропередач, ломать ветки деревьев и срывать плохо закрепленные конструкции: баннеры, рекламные щиты и так далее. Гражданам рекомендуют быть осторожнее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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