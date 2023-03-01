Тюменцев предупредили об опасной погоде

Штормовые порывы ветра могут срывать рекламные баннеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Штормовые порывы ветра до 17 метров в секунду будут наблюдаться в Тюменской области до 20:00 2 марта. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — сообщают синоптики на своем сайте.

Подобная погода будет наблюдаться в регионе до 20:00 2 марта. Штормовой ветер опасен тем, что может обрывать линии электропередач, ломать ветки деревьев и срывать плохо закрепленные конструкции: баннеры, рекламные щиты и так далее. Гражданам рекомендуют быть осторожнее.