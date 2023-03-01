01 марта 2023

В челябинской колонии нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН, СИЗО, ИТК. архив., сизо, тюрьма, тюремная камера
Тело заключенного обнаружил дежурный по колонии Фото:

В исправительной колонии №18 в Магнитогорске (Челябинская область) скончался заключенный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, труп нашли в санитарной части колонии.

«Труп обнаружил дежурный по колонии. Видимых признаков насильственной смерти на теле не выявлено. Устанавливаются причины смерти», — рассказал источник.

По данным URA.RU, заключенному было 64 года. В декабре 2021 года его осудили на 14 лет за убийство.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ ФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что прокомментируют инцидент позднее.

В августе 2022 года в Верхнеуральской тюрьме также обнаружили тело одного из заключенных. Мужчина покончил с собой.

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В исправительной колонии №18 в Магнитогорске (Челябинская область) скончался заключенный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, труп нашли в санитарной части колонии. «Труп обнаружил дежурный по колонии. Видимых признаков насильственной смерти на теле не выявлено. Устанавливаются причины смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, заключенному было 64 года. В декабре 2021 года его осудили на 14 лет за убийство. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ ФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что прокомментируют инцидент позднее. В августе 2022 года в Верхнеуральской тюрьме также обнаружили тело одного из заключенных. Мужчина покончил с собой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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