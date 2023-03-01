В челябинской колонии нашли труп

В исправительной колонии №18 в Магнитогорске (Челябинская область) скончался заключенный. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, труп нашли в санитарной части колонии.
«Труп обнаружил дежурный по колонии. Видимых признаков насильственной смерти на теле не выявлено. Устанавливаются причины смерти», — рассказал источник.
По данным URA.RU, заключенному было 64 года. В декабре 2021 года его осудили на 14 лет за убийство.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ ФСИН по Челябинской области. Там сообщили, что прокомментируют инцидент позднее.
В августе 2022 года в Верхнеуральской тюрьме также обнаружили тело одного из заключенных. Мужчина покончил с собой.
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