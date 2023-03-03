В Челябинской области в выходные ожидаются плюсовые температуры. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
1 января. Челябинск, холод, зима, погода, солнце, виды города, мороз
Синоптики прогнозируют потепление до плюс двух градусов Фото:

В Челябинской области с 4 по 6 марта ожидается потепление до двух градусов тепла. В регионе задержатся снегопады и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 4 марта в Челябинской области температура опустится до минус 10-15 градусов, местами до минус 20. Днем наступит резкое потепление до плюс одного градуса. С 5 по 6 марта температура опустится до минус 3-9 градусов ночью, днем установится температура от минус трех до плюс двух градусов. Местами порывы ветра составят 15 метров в секунду. Все три дня, с 4 по 6 марта, в области будут идти снегопады», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 4 по 6 марта, по прогнозам синоптиков, сильных снегопадов не ожидается. Ночная температура будет колебаться от минус 14 до минус пяти градусов, днем с минус одного до плюс двух градусов. Скорость ветра в городе составит 10-13 метров в секунду.

В регионе 4 марта температура резко поднимется до плюс одного градуса
В Челябинске с 4 по 6 марта ожидаются небольшой снег и ветер от четырех до 13 метров в секунду

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинской области с 4 по 6 марта ожидается потепление до двух градусов тепла. В регионе задержатся снегопады и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на 4 марта в Челябинской области температура опустится до минус 10-15 градусов, местами до минус 20. Днем наступит резкое потепление до плюс одного градуса. С 5 по 6 марта температура опустится до минус 3-9 градусов ночью, днем установится температура от минус трех до плюс двух градусов. Местами порывы ветра составят 15 метров в секунду. Все три дня, с 4 по 6 марта, в области будут идти снегопады», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 4 по 6 марта, по прогнозам синоптиков, сильных снегопадов не ожидается. Ночная температура будет колебаться от минус 14 до минус пяти градусов, днем с минус одного до плюс двух градусов. Скорость ветра в городе составит 10-13 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...