Синоптики прогнозируют потепление до плюс двух градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 4 по 6 марта ожидается потепление до двух градусов тепла. В регионе задержатся снегопады и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на 4 марта в Челябинской области температура опустится до минус 10-15 градусов, местами до минус 20. Днем наступит резкое потепление до плюс одного градуса. С 5 по 6 марта температура опустится до минус 3-9 градусов ночью, днем установится температура от минус трех до плюс двух градусов. Местами порывы ветра составят 15 метров в секунду. Все три дня, с 4 по 6 марта, в области будут идти снегопады», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 4 по 6 марта, по прогнозам синоптиков, сильных снегопадов не ожидается. Ночная температура будет колебаться от минус 14 до минус пяти градусов, днем с минус одного до плюс двух градусов. Скорость ветра в городе составит 10-13 метров в секунду.

В регионе 4 марта температура резко поднимется до плюс одного градуса Скрин: Сайт Челябгидрометцентра