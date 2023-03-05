05 марта 2023
04 марта 2023

В ХМАО в торгово-развлекательном центре произошел потоп. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация торговых центров после сообщения о минировании. Сургут, эвакуация, тц аура
В торговом центре в Сургуте произошел потоп Фото:

В торговом центре «Аура» в Сургуте прорвало потолок и топит этаж. Об этом рассказали в telegram-канале «Мегаполис ЮГРА».

«Торговый центр „Аура“ в Сургуте потек. Узнать причины потопа и предпринимаемые сотрудниками меры по устранению неполадок не удалось», — сказано в сообщении. В пресс-службе торгового центра журналисту URA.RU отказались комментировать ситуацию, попросив направить официальный запрос.

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В торговом центре «Аура» в Сургуте прорвало потолок и топит этаж. Об этом рассказали в telegram-канале «Мегаполис ЮГРА». «Торговый центр „Аура“ в Сургуте потек. Узнать причины потопа и предпринимаемые сотрудниками меры по устранению неполадок не удалось», — сказано в сообщении. В пресс-службе торгового центра журналисту URA.RU отказались комментировать ситуацию, попросив направить официальный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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