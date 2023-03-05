В торговом центре в Сургуте произошел потоп
В торговом центре «Аура» в Сургуте прорвало потолок и топит этаж. Об этом рассказали в telegram-канале «Мегаполис ЮГРА».
«Торговый центр „Аура“ в Сургуте потек. Узнать причины потопа и предпринимаемые сотрудниками меры по устранению неполадок не удалось», — сказано в сообщении. В пресс-службе торгового центра журналисту URA.RU отказались комментировать ситуацию, попросив направить официальный запрос.
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