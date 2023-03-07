Госавтоинспекция организовала проверку по факту столкновения Merdeces с локомотивом на железнодорожном переезде в Тавдинском районе. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«В Тавдинском районе Госавтоинспекция Свердловской области устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде. По факту этого ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 8 марта около 12 часов дня на железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха. Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Авария произошла по вине водителя иномарки, который проехал на красный. В ДТП никто не пострадал. На переезде поезд простоял 17 минут, затем продолжил движение.
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