07 марта 2023

ГИБДД организовала проверку по факту столкновения иномарки с поездом в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент произошел днем 8 марта Фото:

Госавтоинспекция организовала проверку по факту столкновения Merdeces с локомотивом на железнодорожном переезде в Тавдинском районе. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«В Тавдинском районе Госавтоинспекция Свердловской области устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде. По факту этого ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 8 марта около 12 часов дня на железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха. Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Авария произошла по вине водителя иномарки, который проехал на красный. В ДТП никто не пострадал. На переезде поезд простоял 17 минут, затем продолжил движение.

Фото:
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Госавтоинспекция организовала проверку по факту столкновения Merdeces с локомотивом на железнодорожном переезде в Тавдинском районе. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «В Тавдинском районе Госавтоинспекция Свердловской области устанавливает обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде. По факту этого ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 8 марта около 12 часов дня на железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха. Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Авария произошла по вине водителя иномарки, который проехал на красный. В ДТП никто не пострадал. На переезде поезд простоял 17 минут, затем продолжил движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...