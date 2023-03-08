В Свердловской области Mercedes врезался в поезд, следовавший из ХМАО. Фото

08 марта 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел на 354 километре станции Тавда-Лобазиха Фото: telegram-канал «Уралськая транспортная прокуратура» На железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха (Свердловская область) Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре «На 354-м километре железнодорожной линии между станциями Тавда и Лобазиха произошло столкновение локомотива пригородного поезда сообщением Устье-Аха-Тавда с автомобилем марки «Мерседес», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Егоршинской транспортной прокуратурой организована проверка по этому инциденту. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения, отметили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

На железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха (Свердловская область) Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре «На 354-м километре железнодорожной линии между станциями Тавда и Лобазиха произошло столкновение локомотива пригородного поезда сообщением Устье-Аха-Тавда с автомобилем марки «Мерседес», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Егоршинской транспортной прокуратурой организована проверка по этому инциденту. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения, отметили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.