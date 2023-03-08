В Свердловской области Mercedes врезался в поезд, следовавший из ХМАО. Фото

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Инцидент произошел на 354 километре станции Тавда-Лобазиха Фото:

На железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха (Свердловская область) Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре

«На 354-м километре железнодорожной линии между станциями Тавда и Лобазиха произошло столкновение локомотива пригородного поезда сообщением Устье-Аха-Тавда с автомобилем марки «Мерседес», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Егоршинской транспортной прокуратурой организована проверка по этому инциденту.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения, отметили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото:

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На железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха (Свердловская область) Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре «На 354-м километре железнодорожной линии между станциями Тавда и Лобазиха произошло столкновение локомотива пригородного поезда сообщением Устье-Аха-Тавда с автомобилем марки «Мерседес», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Егоршинской транспортной прокуратурой организована проверка по этому инциденту. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения, отметили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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