На железнодорожном переезде между станциями Тавда и Лобазиха (Свердловская область) Mercedes столкнулся с пригородным поездом №7097, который ехал со станции Устье-Аха (ХМАО). Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре
«На 354-м километре железнодорожной линии между станциями Тавда и Лобазиха произошло столкновение локомотива пригородного поезда сообщением Устье-Аха-Тавда с автомобилем марки «Мерседес», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Егоршинской транспортной прокуратурой организована проверка по этому инциденту.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что водитель нарушил правила дорожного движения, отметили в ведомстве. В результате инцидента никто не пострадал.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!