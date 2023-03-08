В Магнитогорске автомеханик разломил череп клиенту

09 марта 2023 в 10:28 Размер текста - 17 +

Клиент получил по голове инструментом за жалобу на некачественный ремонт Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области сотрудник авторемонтной мастерской ударил по голове клиента, причинив ему перелом черепа. В пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска сообщили, что конфликт возник из-за претензии клиента на некачественный ремонта авто. «В июне 2021 года в гаражах по улице Коммунаров между мастером ремонтной мастерской и клиентом возник конфликт. Клиент выдвинул претензию о некачественном ремонте автомобиля. В ответ сотрудник автомастерской нанес ему удар по голове тупым твердым предметом, причинив перелом костей лицевого отдела черепа, правой скуловой кости и сотрясение головного мозга», — сообщили в пресс-службе. Суд вынес приговор местному жителю по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

В Магнитогорске Челябинской области сотрудник авторемонтной мастерской ударил по голове клиента, причинив ему перелом черепа. В пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска сообщили, что конфликт возник из-за претензии клиента на некачественный ремонта авто. «В июне 2021 года в гаражах по улице Коммунаров между мастером ремонтной мастерской и клиентом возник конфликт. Клиент выдвинул претензию о некачественном ремонте автомобиля. В ответ сотрудник автомастерской нанес ему удар по голове тупым твердым предметом, причинив перелом костей лицевого отдела черепа, правой скуловой кости и сотрясение головного мозга», — сообщили в пресс-службе. Суд вынес приговор местному жителю по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.