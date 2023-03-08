08 марта 2023
07 марта 2023

В Магнитогорске автомеханик разломил череп клиенту

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосервис. СТО. Мегион, ремонт машины, инструменты, колесо, автосервис, сто, детали, гаечный ключ
Клиент получил по голове инструментом за жалобу на некачественный ремонт Фото:

В Магнитогорске Челябинской области сотрудник авторемонтной мастерской ударил по голове клиента, причинив ему перелом черепа. В пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска сообщили, что конфликт возник из-за претензии клиента на некачественный ремонта авто.

«В июне 2021 года в гаражах по улице Коммунаров между мастером ремонтной мастерской и клиентом возник конфликт. Клиент выдвинул претензию о некачественном ремонте автомобиля. В ответ сотрудник автомастерской нанес ему удар по голове тупым твердым предметом, причинив перелом костей лицевого отдела черепа, правой скуловой кости и сотрясение головного мозга», — сообщили в пресс-службе.

Суд вынес приговор местному жителю по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

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В Магнитогорске Челябинской области сотрудник авторемонтной мастерской ударил по голове клиента, причинив ему перелом черепа. В пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска сообщили, что конфликт возник из-за претензии клиента на некачественный ремонта авто. «В июне 2021 года в гаражах по улице Коммунаров между мастером ремонтной мастерской и клиентом возник конфликт. Клиент выдвинул претензию о некачественном ремонте автомобиля. В ответ сотрудник автомастерской нанес ему удар по голове тупым твердым предметом, причинив перелом костей лицевого отдела черепа, правой скуловой кости и сотрясение головного мозга», — сообщили в пресс-службе. Суд вынес приговор местному жителю по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Виновному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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