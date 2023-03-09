В Златоусте (Челябинская область) помещение в аренду мэрия предлагает вместе с манекеном в форме мумии. Как URA.RU рассказали в редакции местной газеты, манекен создали для промоцелей.
«Раньше мы занимали данное помещение, и хранили там часть вещей, попавших на фотографию. Среди них есть и манекен, созданный для участия редакции в Бушуевском фестивале», — сообщили URA.RU в редакции городской газеты.
Манекен выполнен в технике папье-маше. Неофициально в редакции его окрестили Карлом. Он задуман как человек из газеты для привлечения внимания к площадке издания на различных мероприятиях. Постоянно находится в помещении редакции, где многократно становился объектом для совместных фотографий в рамках проводимых журналистами мастер-классов и фестивалей.
В настоящее время часть освободившихся после редакции помещений златоустовская мэрия сдает в аренду. Ее стоимость составила чуть более шести тысяч рублей в месяц. Целевое использование имущества не установлено.
Итоги аукциона по сдаче помещения с манекеном подведут 17 марта
Скрин: сайт торги-россии.рф
Манекен многократно становился «участником» мероприятий редакции газеты
В Златоусте (Челябинская область) помещение в аренду мэрия предлагает вместе с манекеном в форме мумии. Как URA.RU рассказали в редакции местной газеты, манекен создали для промоцелей. «Раньше мы занимали данное помещение, и хранили там часть вещей, попавших на фотографию. Среди них есть и манекен, созданный для участия редакции в Бушуевском фестивале», — сообщили URA.RU в редакции городской газеты. Манекен выполнен в технике папье-маше. Неофициально в редакции его окрестили Карлом. Он задуман как человек из газеты для привлечения внимания к площадке издания на различных мероприятиях. Постоянно находится в помещении редакции, где многократно становился объектом для совместных фотографий в рамках проводимых журналистами мастер-классов и фестивалей. В настоящее время часть освободившихся после редакции помещений златоустовская мэрия сдает в аренду. Ее стоимость составила чуть более шести тысяч рублей в месяц. Целевое использование имущества не установлено.