В Златоусте мэрия сдает в аренду помещение с мумией. Фото

10 марта 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Помещение с манекеном-мумией предлагают в аренду с платой в шесть тысяч рублей Фото: Алена Полозова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) помещение в аренду мэрия предлагает вместе с манекеном в форме мумии. Как URA.RU рассказали в редакции местной газеты, манекен создали для промоцелей. «Раньше мы занимали данное помещение, и хранили там часть вещей, попавших на фотографию. Среди них есть и манекен, созданный для участия редакции в Бушуевском фестивале», — сообщили URA.RU в редакции городской газеты. Манекен выполнен в технике папье-маше. Неофициально в редакции его окрестили Карлом. Он задуман как человек из газеты для привлечения внимания к площадке издания на различных мероприятиях. Постоянно находится в помещении редакции, где многократно становился объектом для совместных фотографий в рамках проводимых журналистами мастер-классов и фестивалей. В настоящее время часть освободившихся после редакции помещений златоустовская мэрия сдает в аренду. Ее стоимость составила чуть более шести тысяч рублей в месяц. Целевое использование имущества не установлено. Итоги аукциона по сдаче помещения с манекеном подведут 17 марта Скрин: сайт торги-россии.рф Манекен многократно становился «участником» мероприятий редакции газеты Фото: читатель URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) помещение в аренду мэрия предлагает вместе с манекеном в форме мумии. Как URA.RU рассказали в редакции местной газеты, манекен создали для промоцелей. «Раньше мы занимали данное помещение, и хранили там часть вещей, попавших на фотографию. Среди них есть и манекен, созданный для участия редакции в Бушуевском фестивале», — сообщили URA.RU в редакции городской газеты. Манекен выполнен в технике папье-маше. Неофициально в редакции его окрестили Карлом. Он задуман как человек из газеты для привлечения внимания к площадке издания на различных мероприятиях. Постоянно находится в помещении редакции, где многократно становился объектом для совместных фотографий в рамках проводимых журналистами мастер-классов и фестивалей. В настоящее время часть освободившихся после редакции помещений златоустовская мэрия сдает в аренду. Ее стоимость составила чуть более шести тысяч рублей в месяц. Целевое использование имущества не установлено.