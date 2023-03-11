В ХМАО ищут экскаваторщиков на зарплату от 330 тысяч рублей

Компания «Р-Вахта» ищет сотрудников для работы на экскаваторе. При обращении по номеру телефона, указанному на «Авито», корреспонденту URA.RU подтвердили, что работодатель платит от 330 тысяч рублей за двухмесячную вахту.
«Заработная плата экскаваторщиков — 330 тысяч за вахту в 60 дней, что составляет примерно 165 000 в месяц. При продлении вахты на месяц компания выплачивает 10 тысяч премии, на второй месяц — 15 тысяч», — рассказал собеседник.
Соискатель должен иметь водительские права любой категории, удостоверение машиниста экскаватора от шестого разряда. Преимущество при трудоустройстве получат рабочие с опытом от трех лет, хорошо знающие технику марок Komatsu. Компания оплачивает проезд к месту работы, медкомиссию, во время вахты обеспечивает спецодеждой, бесплатным трехразовым питанием и комфортным жильем.
Ранее URA.RU сообщало, что компания в ХМАО открыла вакансию машиниста передвижной электростанции. Работодатель обещает платить за вахту более 323 тысяч рублей.
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