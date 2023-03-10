Местоположение мужчины неизвестно с 10 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени ищут 24-летнего Максима Пронина, который пропал 10 марта 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека. Пропал Пронин Максим, 24 года. Краснознаменск, Московская область — Тюмень. С 10 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в ориентировке.

У молодого человека серые глаза, светло-русые волосы, рост 165 сантиметров. Неизвестно, во что был одет мужчина в день пропажи. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.