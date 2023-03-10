10 марта 2023

В Тюмени ищут 24-летнего мужчину. Фото

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Местоположение мужчины неизвестно с 10 марта Фото:

В Тюмени ищут 24-летнего Максима Пронина, который пропал 10 марта 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека. Пропал Пронин Максим, 24 года. Краснознаменск, Московская область — Тюмень. С 10 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в ориентировке.

У молодого человека серые глаза, светло-русые волосы, рост 165 сантиметров. Неизвестно, во что был одет мужчина в день пропажи. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.

Фото:

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В Тюмени ищут 24-летнего Максима Пронина, который пропал 10 марта 2023 года. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти человека. Пропал Пронин Максим, 24 года. Краснознаменск, Московская область — Тюмень. С 10 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в ориентировке. У молодого человека серые глаза, светло-русые волосы, рост 165 сантиметров. Неизвестно, во что был одет мужчина в день пропажи. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по номеру 112 или обратиться к инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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