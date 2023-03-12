12 марта 2023
11 марта 2023

В челябинском поселке восьмиклассник покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас выясняют причину суицида школьника Фото:

В поселке Ишалино (Челябинская область) ученик местной школы покончил с собой. Об этом URA.RU 13 марта сообщил источник в силовых структурах.

«Тело мальчика нашли утром в квартире. Сейчас проводится расследование, направленное на поиск причин самоубийства», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибший учился в восьмом классе. Тело обнаружила тетя, и сразу вызвала полицию.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Ранее в деревне Камышевка покончил с собой 16-летний студент Уральского госуниверситета физкультуры. Следствию предстоит выяснить причину его поступка.

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В поселке Ишалино (Челябинская область) ученик местной школы покончил с собой. Об этом URA.RU 13 марта сообщил источник в силовых структурах. «Тело мальчика нашли утром в квартире. Сейчас проводится расследование, направленное на поиск причин самоубийства», — рассказал источник. По данным URA.RU, погибший учился в восьмом классе. Тело обнаружила тетя, и сразу вызвала полицию. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили. Ранее в деревне Камышевка покончил с собой 16-летний студент Уральского госуниверситета физкультуры. Следствию предстоит выяснить причину его поступка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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