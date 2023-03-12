В челябинском поселке восьмиклассник покончил с собой

Сейчас выясняют причину суицида школьника Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Ишалино (Челябинская область) ученик местной школы покончил с собой. Об этом URA.RU 13 марта сообщил источник в силовых структурах.

«Тело мальчика нашли утром в квартире. Сейчас проводится расследование, направленное на поиск причин самоубийства», — рассказал источник.

По данным URA.RU, погибший учился в восьмом классе. Тело обнаружила тетя, и сразу вызвала полицию.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Ранее в деревне Камышевка покончил с собой 16-летний студент Уральского госуниверситета физкультуры. Следствию предстоит выяснить причину его поступка.