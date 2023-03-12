В Челябинске на борцовском турнире будут вербовать на военную службу по контракту

Челябинцам расскажут, что нужно для поступления на военную службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 18 марта во время турнира по грэпплингу, посвященному памяти сержанта 30-го отдельного разведывательного батальона Умедджана Давлатова, проведут информационно-агитационную кампанию по набору добровольцев на службу по контракту. Об этом сообщили на официальной странице пункта набора в регионе в социальных сетях.

«В завершении турнира пунктом отбора будет проведена информационно-агитационная работа. Представители пункта доведут желающим информацию о военной службе по контракту, условиям и критериям отбора, а также ответят на все интересующие вопросы», — говорится на странице пункта набора в «ВКонтакте».

Давлатов, в память о котором проводится турнир, погиб в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 года. Он служил в отдельном разведывательном батальоне. Был посмертно награжден орденом Мужества.

Ранее в области открылись пункты набора в ЧВК «Вагнер». Желающие могут записаться на консультацию по телефону, пройти тест на физподготовку, подписать контракт. За первые несколько дней информационной кампании в центры записалось около 20 человек.