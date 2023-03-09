В Челябинской области открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер»

10 марта 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

В центрах кандидаты на вступление в ЧВК пройдут тест на физподготовку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинской области открылись центры набора в ЧВК «Вагнер». Как написали в официальной группе представительства военной компании в соцсети «ВКонтакте», пока в регионе два центра: в Магнитогорске и Чебаркуле. «В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК. Будущим защитникам родины будет необходимо пройти тесты на физическую подготовку», — говорится в сообщении группы. Центры расположены на базе спортивных клубов. В Магнитогорске это стрелковый клуб «Победа», а в Чебаркуле спорткомплекс «Чемпион». Ранее в группе представительства опубликовали объявление о наборе в военную компанию медиков. Специалистам обещали заработную плату от 150 до 300 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации.

В Челябинской области открылись центры набора в ЧВК «Вагнер». Как написали в официальной группе представительства военной компании в соцсети «ВКонтакте», пока в регионе два центра: в Магнитогорске и Чебаркуле. «В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК. Будущим защитникам родины будет необходимо пройти тесты на физическую подготовку», — говорится в сообщении группы. Центры расположены на базе спортивных клубов. В Магнитогорске это стрелковый клуб «Победа», а в Чебаркуле спорткомплекс «Чемпион». Ранее в группе представительства опубликовали объявление о наборе в военную компанию медиков. Специалистам обещали заработную плату от 150 до 300 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации.