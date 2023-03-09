09 марта 2023

В Челябинской области открылись центры по набору в ЧВК «Вагнер»

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Похороны, Константин Глушков. Челябинск, нашивка z, шеврон z
В центрах кандидаты на вступление в ЧВК пройдут тест на физподготовку Фото:
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В Челябинской области открылись центры набора в ЧВК «Вагнер». Как написали в официальной группе представительства военной компании в соцсети «ВКонтакте», пока в регионе два центра: в Магнитогорске и Чебаркуле.

«В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК. Будущим защитникам родины будет необходимо пройти тесты на физическую подготовку», — говорится в сообщении группы.

Центры расположены на базе спортивных клубов. В Магнитогорске это стрелковый клуб «Победа», а в Чебаркуле спорткомплекс «Чемпион».

Ранее в группе представительства опубликовали объявление о наборе в военную компанию медиков. Специалистам обещали заработную плату от 150 до 300 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации.

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В Челябинской области открылись центры набора в ЧВК «Вагнер». Как написали в официальной группе представительства военной компании в соцсети «ВКонтакте», пока в регионе два центра: в Магнитогорске и Чебаркуле. «В центре предоставляется вся необходимая информация для вступления в ряды ЧВК. Будущим защитникам родины будет необходимо пройти тесты на физическую подготовку», — говорится в сообщении группы. Центры расположены на базе спортивных клубов. В Магнитогорске это стрелковый клуб «Победа», а в Чебаркуле спорткомплекс «Чемпион». Ранее в группе представительства опубликовали объявление о наборе в военную компанию медиков. Специалистам обещали заработную плату от 150 до 300 тысяч рублей в месяц в зависимости от квалификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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