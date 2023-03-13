13 марта 2023

Обыски в челябинской «дочке» НОВАТЭКа закончились уголовным делом

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении начальника отдела компании возбуждено уголовное дело Фото:

В отношении начальника отдела капитального строительства компании ООО «НОВАТЭК-АЗК» в Челябинске, подозреваемого в коррупции, возбуждено уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, топ-менеджеру вменяют коммерческий подкуп.

«Возбуждено уголовное дело по п. „г“ ч.7 ст. 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия. Специалисты собирают и закрепляют доказательственную базу.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае доказательства вины начальника отдела его могут отправить за решетку на срок от семи до 12 лет. Максимальные санкции статьи подразумевают такое наказание.

Обыски в компании прошли накануне. Их провели оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по региону. По версии следствия, начальник отдела в 2020 году за денежное вознаграждение подписывал акты выполненных работ без непосредственной их проверки. В результате компания понесла многомиллионный ущерб.

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В отношении начальника отдела капитального строительства компании ООО «НОВАТЭК-АЗК» в Челябинске, подозреваемого в коррупции, возбуждено уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, топ-менеджеру вменяют коммерческий подкуп. «Возбуждено уголовное дело по п. „г“ ч.7 ст. 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия. Специалисты собирают и закрепляют доказательственную базу. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае доказательства вины начальника отдела его могут отправить за решетку на срок от семи до 12 лет. Максимальные санкции статьи подразумевают такое наказание. Обыски в компании прошли накануне. Их провели оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по региону. По версии следствия, начальник отдела в 2020 году за денежное вознаграждение подписывал акты выполненных работ без непосредственной их проверки. В результате компания понесла многомиллионный ущерб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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