Обыски в челябинской «дочке» НОВАТЭКа закончились уголовным делом

В отношении начальника отдела компании возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении начальника отдела капитального строительства компании ООО «НОВАТЭК-АЗК» в Челябинске, подозреваемого в коррупции, возбуждено уголовное дело. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, топ-менеджеру вменяют коммерческий подкуп.

«Возбуждено уголовное дело по п. „г“ ч.7 ст. 204 УК РФ („Коммерческий подкуп“). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия. Специалисты собирают и закрепляют доказательственную базу.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в случае доказательства вины начальника отдела его могут отправить за решетку на срок от семи до 12 лет. Максимальные санкции статьи подразумевают такое наказание.

Обыски в компании прошли накануне. Их провели оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по региону. По версии следствия, начальник отдела в 2020 году за денежное вознаграждение подписывал акты выполненных работ без непосредственной их проверки. В результате компания понесла многомиллионный ущерб.