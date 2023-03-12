Полиция ведет обыски в челябинской «дочке» НОВАТЭКа

Полицейские подозревают топ-менеджера фирмы в коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оперативники отдела по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД по Челябинской области проводят обыски в ООО «НОВАТЭК-АЗК». Поводом стали подозрения в коррупции одного из топ-менеджеров предприятия, сообщил 13 марта источник URA.RU в силовых структурах.

«Полицейских интересует деятельность начальника отдела капитального строительства компании. Его подозревают в получении взяток за общее покровительство, лоббирование интересов и подписание актов о выполнении ремонтно-строительных работ на автозаправочных станциях. В итоге фирма понесла более чем миллионный ущерб, а качество работ на автозаправках, что подразумевает повышенные требования безопасности, оставалось без должного контроля», — пояснил инсайдер.

По его словам, деньги топ-менеджер «НОВАТЭК-АЗК» получил в 2020 году. В пресс-службе полицейского главка обещали URA.RU уточнить информацию и предоставить комментарий позднее. В компании получить комментарий на момент публикации новости оперативно не удалось.

Как информирует официальный сайт фирмы, ООО «НОВАТЭК-Автозаправочные комплексы» — 100% дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». Помимо Челябинской области, она работает также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. НОВАТЭК-АЗК торгует сжатым и сжиженным природным газом, в том числе осуществляет заправку транспорта и газовых баллонов.