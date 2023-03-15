Под Екатеринбургом хотят открыть индустриальный мусорный парк

В Сысерти хотят создать индустриальный парк, где будут объединены переработчики вторичных отходов

В Сысерти хотят создать индустриальный парк и перерабатывать все виды отходов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Индустриальный парк, где будут объединены предприятия-переработчики вторичных отходов, предложили создать в Сысерти (пригород Екатеринбурга). С такой идеей выступил председатель правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко. Об этом он сам рассказал URA.RU.

«Инициативу уже поддержали в МинЖКХ. Идею создания индустриального парка обсуждали на уровне главы городского округа», — прокомментировал Литвиненко.

Предполагается, что в рамках проекта будут перерабатывать отходы резидентов индустриального парка, а также всей Сысерти. Если идея будет успешной, ее масштабируют на другие города региона.

Литвиненко отметил, что местный бизнес заинтересован в развитии данного направления: сейчас отходы для переработки привозят из других городов и регионов, например, из Петербурга. Но с экономической точки зрения это не выгодно. В Сысерти хотят создать экономику замкнутого цикла, перерабатывать все фракции, а из мусора делать скамейки, остановки, другие предметы и сооружения. Проект даст новые рабочие места и налоговые отчисления. Плюс количество отходов, которые отправляются на полигоны, уменьшится.

Место для индустриального парка пока выбирают. «Но я как житель Сысерти заинтересован, чтобы все нормы экологии были соблюдены», — отметил Литвиненко. Журналист URA.RU пытался получить комментарий по теме в МинЖКХ региона, а также у главы Сысерти Дмитрия Нисковских, однако сделать это не удалось.

В Свердловской области реализуют еще один проект в сфере обращения с отходами — экодома. Губернатор Евгений Куйвашев ранее отмечал, что это не просто современные пункты приема вторсырья, а образовательная площадка, где людей будут обучать правильной сортировке мусора.