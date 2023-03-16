16 марта 2023

Пермский штурмовик «Бифидок» рассказал о хитрости польских наемников

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Пермский штурмовик обозначил цели наемников на СВО Фото:

Польские наемники хитрят во время боев на Украине и стараются не принимать участие в сражениях. Об этом URA.RU рассказал пермский штурмовик Владимир Вавилов с позывным «Бифидок», который отправился воевать на СВО после заключения контракта с министерством обороны.

«Мы работаем в районе Кременной, на нашем направлении много польских наемников. Но они стараются не принимать участие в боях, ведь для наемников каждый день жизни — это деньги, они едут туда зарабатывать. Поэтому они стараются не лезть туда, где очень горячо», — рассказал Вавилов.

По его словам, в лобовую атаку идет как правило украинское население. «У них разные смыслы конфликта», — объяснил поведение наемников штурмовик. Он также сказал, что тела погибших поляков сторона противника не забирает с поля боя.

Владимир Вавилов подписал контракт в декабре 2022 года. Новый год он встречал на поле боя в звании рядового. В Рождество Вавилова ранило в грудь при отражении прорыва ВСУ. Пермяк прошел лечение в нескольких госпиталях, реабилитацию и вновь отправился в свою часть для продолжения службы. Он также рассказал URA.RU, к покупке какой необходимой вещи перед отправкой на фронт отнестись очень внимательно.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Основными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Польские наемники хитрят во время боев на Украине и стараются не принимать участие в сражениях. Об этом URA.RU рассказал пермский штурмовик Владимир Вавилов с позывным «Бифидок», который отправился воевать на СВО после заключения контракта с министерством обороны. «Мы работаем в районе Кременной, на нашем направлении много польских наемников. Но они стараются не принимать участие в боях, ведь для наемников каждый день жизни — это деньги, они едут туда зарабатывать. Поэтому они стараются не лезть туда, где очень горячо», — рассказал Вавилов. По его словам, в лобовую атаку идет как правило украинское население. «У них разные смыслы конфликта», — объяснил поведение наемников штурмовик. Он также сказал, что тела погибших поляков сторона противника не забирает с поля боя. Владимир Вавилов подписал контракт в декабре 2022 года. Новый год он встречал на поле боя в звании рядового. В Рождество Вавилова ранило в грудь при отражении прорыва ВСУ. Пермяк прошел лечение в нескольких госпиталях, реабилитацию и вновь отправился в свою часть для продолжения службы. Он также рассказал URA.RU, к покупке какой необходимой вещи перед отправкой на фронт отнестись очень внимательно. Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Основными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
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