Пермский штурмовик «Бифидок» рассказал о хитрости польских наемников

Пермский штурмовик обозначил цели наемников на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Польские наемники хитрят во время боев на Украине и стараются не принимать участие в сражениях. Об этом URA.RU рассказал пермский штурмовик Владимир Вавилов с позывным «Бифидок», который отправился воевать на СВО после заключения контракта с министерством обороны.

«Мы работаем в районе Кременной, на нашем направлении много польских наемников. Но они стараются не принимать участие в боях, ведь для наемников каждый день жизни — это деньги, они едут туда зарабатывать. Поэтому они стараются не лезть туда, где очень горячо», — рассказал Вавилов.

По его словам, в лобовую атаку идет как правило украинское население. «У них разные смыслы конфликта», — объяснил поведение наемников штурмовик. Он также сказал, что тела погибших поляков сторона противника не забирает с поля боя.

Владимир Вавилов подписал контракт в декабре 2022 года. Новый год он встречал на поле боя в звании рядового. В Рождество Вавилова ранило в грудь при отражении прорыва ВСУ. Пермяк прошел лечение в нескольких госпиталях, реабилитацию и вновь отправился в свою часть для продолжения службы. Он также рассказал URA.RU, к покупке какой необходимой вещи перед отправкой на фронт отнестись очень внимательно.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. Основными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.