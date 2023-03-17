Армия России планомерно продвигается к центру Бахмута: главное к вечеру 17 марта

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики
ВС РФ выдавили украинских боевиков из северной и южной части Бахмута, заявил Денис Пушилин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских сил в сторону центра Бахмута (Артемовска). Потеря этого города грозит Киеву и потерей контроля над другими городами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 марта.

  • Вооруженные силы России (ВС РФ) выдавили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из северной и южной части Бахмута. Это позволило российским войскам продолжить продвижение к центру города.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем Украине грозит потеря Бахмута. По его словам, в случае оставления Бахмута ВСУ могут потерять контроль и над другими украинскими городами.
  • Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал о попытках атак украинской армии на запорожском направлении. По его мнению, со стороны ВСУ происходит прощупывание фронта на этом направлении.
  • Первые участники спецоперации, которые были мобилизованы в рамках частичной мобилизации, ушли в отпуски. Это стало возможным после того, как президент России Владимир Путин дал поручение предоставить 14 дней отпуска каждому военнослужащему, участвующему в спецоперации на Украине.
  • Кабмин Словакии одобрил решение о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
  • ВС РФ продвинулись на марьинском направлении. Это стало возможным, благодаря уничтожению трех опорных пунктов украинской армии.
  • В результате обмена пленными между Россией и Украиной, который произошел 7 марта, из украинского плена было возвращено 29 военнослужащих ДНР. Она добавила, что десять солдат находятся в тяжелом состоянии и пока не готовы к длительной транспортировке.
  • Радиолокационная станция (РЛС) ВСУ под Харьковом уничтожена силами российской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, его слова передает Пятый канал.

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских сил в сторону центра Бахмута (Артемовска). Потеря этого города грозит Киеву и потерей контроля над другими городами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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