Армия России планомерно продвигается к центру Бахмута: главное к вечеру 17 марта

ВС РФ выдавили украинских боевиков из северной и южной части Бахмута, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских сил в сторону центра Бахмута (Артемовска). Потеря этого города грозит Киеву и потерей контроля над другими городами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 марта.
- Вооруженные силы России (ВС РФ) выдавили солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из северной и южной части Бахмута. Это позволило российским войскам продолжить продвижение к центру города.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем Украине грозит потеря Бахмута. По его словам, в случае оставления Бахмута ВСУ могут потерять контроль и над другими украинскими городами.
- Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал о попытках атак украинской армии на запорожском направлении. По его мнению, со стороны ВСУ происходит прощупывание фронта на этом направлении.
- Первые участники спецоперации, которые были мобилизованы в рамках частичной мобилизации, ушли в отпуски. Это стало возможным после того, как президент России Владимир Путин дал поручение предоставить 14 дней отпуска каждому военнослужащему, участвующему в спецоперации на Украине.
- Кабмин Словакии одобрил решение о предоставлении Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
- ВС РФ продвинулись на марьинском направлении. Это стало возможным, благодаря уничтожению трех опорных пунктов украинской армии.
- В результате обмена пленными между Россией и Украиной, который произошел 7 марта, из украинского плена было возвращено 29 военнослужащих ДНР. Она добавила, что десять солдат находятся в тяжелом состоянии и пока не готовы к длительной транспортировке.
- Радиолокационная станция (РЛС) ВСУ под Харьковом уничтожена силами российской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, его слова передает Пятый канал.
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