Российские военные продвинулись в ДНР

Группировка «Юг»: ВС РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ на марьинском направлении

17 марта 2023 в 07:49 Размер текста - 17 +

Армия РФ продвинулась на марьинском направлении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ на марьинском направлении, что позволило им продвинуться вперед. Об этом сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. «На марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины. Это обеспечило продвижение штурмующих подразделений», — заявил Бигма в разговоре с ТАСС. Основной целью российской армии является освобождение Краматорска, так как это поможет полностью взять под контроль ДНР, ранее рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что Россия сможет полностью освободить Донбасс за полтора-два года. Приблизиться к этому поможет взятие Бахмута (Артемовска), писало агентство Bloomberg.

Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ на марьинском направлении, что позволило им продвинуться вперед. Об этом сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. «На марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины. Это обеспечило продвижение штурмующих подразделений», — заявил Бигма в разговоре с ТАСС. Основной целью российской армии является освобождение Краматорска, так как это поможет полностью взять под контроль ДНР, ранее рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что Россия сможет полностью освободить Донбасс за полтора-два года. Приблизиться к этому поможет взятие Бахмута (Артемовска), писало агентство Bloomberg.