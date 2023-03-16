16 марта 2023

Российские военные продвинулись в ДНР

Группировка «Юг»: ВС РФ уничтожили три опорных пункта ВСУ на марьинском направлении
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных
Армия РФ продвинулась на марьинском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ на марьинском направлении, что позволило им продвинуться вперед. Об этом сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины. Это обеспечило продвижение штурмующих подразделений», — заявил Бигма в разговоре с ТАСС.

Основной целью российской армии является освобождение Краматорска, так как это поможет полностью взять под контроль ДНР, ранее рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что Россия сможет полностью освободить Донбасс за полтора-два года. Приблизиться к этому поможет взятие Бахмута (Артемовска), писало агентство Bloomberg.

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Российские военные уничтожили три опорных пункта ВСУ на марьинском направлении, что позволило им продвинуться вперед. Об этом сказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. «На марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины. Это обеспечило продвижение штурмующих подразделений», — заявил Бигма в разговоре с ТАСС. Основной целью российской армии является освобождение Краматорска, так как это поможет полностью взять под контроль ДНР, ранее рассказал URA.RU военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что Россия сможет полностью освободить Донбасс за полтора-два года. Приблизиться к этому поможет взятие Бахмута (Артемовска), писало агентство Bloomberg.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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