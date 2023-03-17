В МИД Украины раскрыли последствия потери Артемовска

После потери Артемовска (Бахмута) вооруженными силами Украины последует падение других городов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Если бы Бахмут пал, то следующими были бы другие города, (…) поэтому мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем», — объяснил Кулеба в недавнем интервью BBC. Также он пояснил, что ситуация в Артемовске (Бахмуте) остается очень тяжелой из-за огромных потерь ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении командования продолжать удерживать Артемовск (Бахмут), сообщает RT. Также украинское командование обсудило обеспечение вооружением и боеприпасами подразделений армии страны на передовой.
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