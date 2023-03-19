19 марта 2023
18 марта 2023

В Челябинске работодатель задолжал 1,5 млн рублей сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор не выплачивала зарплату 22 сотрудникам Фото:

В Челябинске ООО «СТР Холдинг» десять месяцев не выплачивало заработную плату 22 сотрудникам. Предприятие задолжало работникам свыше 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Гендиректор ООО „СТР Холдинг“ в период с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года не выплачивала зарплату и иные выплаты 22 работникам. При этом денег на счету организации было достаточно. Задолженность составила более 1,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

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В Челябинске ООО «СТР Холдинг» десять месяцев не выплачивало заработную плату 22 сотрудникам. Предприятие задолжало работникам свыше 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Гендиректор ООО „СТР Холдинг“ в период с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года не выплачивала зарплату и иные выплаты 22 работникам. При этом денег на счету организации было достаточно. Задолженность составила более 1,5 млн рублей», — сообщили в ведомстве. В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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