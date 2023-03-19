В Челябинской области ветеринары брали взятки за фиктивные сертификаты на мясо

20 марта 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Ветеринары за взятку выдавали предпринимателю сертификаты на мясо без экспертизы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске и Кизильском районе Челябинской области врачи ветеринарных станций получали взятки за фиктивные сертификаты на мясо. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ветеринары получили более 309 тысяч рублей от кизильского предпринимателя. «Главврач Кизильской ветстанции и ветеринарный врач Магнитогорской ветстанции более года получали деньги от гражданина, занимающегося убоем домашнего скота, приобретением и реализацией мясной продукции частных подсобных хозяйств Кизильского района, за непроведение ветеринарных экспертиз и осмотров. Обвиняемые незаконно выдавали ветеринарные свидетельства, получив взятку на сумму свыше 309 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Ветеринары обвиняются по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. п.«а»,«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия арестовано их имущество стоимостью более 3,7 млн рублей. Уголовное дело передано в суд. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В Магнитогорске и Кизильском районе Челябинской области врачи ветеринарных станций получали взятки за фиктивные сертификаты на мясо. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ветеринары получили более 309 тысяч рублей от кизильского предпринимателя. «Главврач Кизильской ветстанции и ветеринарный врач Магнитогорской ветстанции более года получали деньги от гражданина, занимающегося убоем домашнего скота, приобретением и реализацией мясной продукции частных подсобных хозяйств Кизильского района, за непроведение ветеринарных экспертиз и осмотров. Обвиняемые незаконно выдавали ветеринарные свидетельства, получив взятку на сумму свыше 309 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Ветеринары обвиняются по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. п.«а»,«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия арестовано их имущество стоимостью более 3,7 млн рублей. Уголовное дело передано в суд. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).