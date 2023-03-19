19 марта 2023
18 марта 2023

В Челябинской области ветеринары брали взятки за фиктивные сертификаты на мясо

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Ветеринары за взятку выдавали предпринимателю сертификаты на мясо без экспертизы Фото:

В Магнитогорске и Кизильском районе Челябинской области врачи ветеринарных станций получали взятки за фиктивные сертификаты на мясо. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ветеринары получили более 309 тысяч рублей от кизильского предпринимателя.

«Главврач Кизильской ветстанции и ветеринарный врач Магнитогорской ветстанции более года получали деньги от гражданина, занимающегося убоем домашнего скота, приобретением и реализацией мясной продукции частных подсобных хозяйств Кизильского района, за непроведение ветеринарных экспертиз и осмотров. Обвиняемые незаконно выдавали ветеринарные свидетельства, получив взятку на сумму свыше 309 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ветеринары обвиняются по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. п.«а»,«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия арестовано их имущество стоимостью более 3,7 млн рублей. Уголовное дело передано в суд. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

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В Магнитогорске и Кизильском районе Челябинской области врачи ветеринарных станций получали взятки за фиктивные сертификаты на мясо. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, ветеринары получили более 309 тысяч рублей от кизильского предпринимателя. «Главврач Кизильской ветстанции и ветеринарный врач Магнитогорской ветстанции более года получали деньги от гражданина, занимающегося убоем домашнего скота, приобретением и реализацией мясной продукции частных подсобных хозяйств Кизильского района, за непроведение ветеринарных экспертиз и осмотров. Обвиняемые незаконно выдавали ветеринарные свидетельства, получив взятку на сумму свыше 309 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Ветеринары обвиняются по ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог) и п. п.«а»,«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В ходе следствия арестовано их имущество стоимостью более 3,7 млн рублей. Уголовное дело передано в суд. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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