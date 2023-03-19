19 марта 2023
18 марта 2023

Челябинский депутат встретился на фронте с Кириенко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Кириенко на оглашении результатов конкурса президентских грантов. Москва, кириенко сергей
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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков на фронте встретился с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. О встрече парламентарий написал 20 марта в социальных сетях.

«В гостях у нашего расчета беспилотников БАРС „Каскад“ сегодня побывал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он регулярно посещает армейские подразделения на линии боевого соприкосновения и не понаслышке знает всю текущую обстановку и понимает, что необходимо бойцам», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам депутата, Кириенко получил полную информацию о работе группы. Он передал бойцам все необходимое для продолжения действий: коптеры, ноутбуки и продукты.

Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Стал оператором беспилотных летательных аппаратов.

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Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков на фронте встретился с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. О встрече парламентарий написал 20 марта в социальных сетях. «В гостях у нашего расчета беспилотников БАРС „Каскад“ сегодня побывал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он регулярно посещает армейские подразделения на линии боевого соприкосновения и не понаслышке знает всю текущую обстановку и понимает, что необходимо бойцам», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, Кириенко получил полную информацию о работе группы. Он передал бойцам все необходимое для продолжения действий: коптеры, ноутбуки и продукты. Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Стал оператором беспилотных летательных аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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