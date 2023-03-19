Челябинский депутат встретился на фронте с Кириенко. Фото

20 марта 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко привез для бойцов гуманитарную помощь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков на фронте встретился с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. О встрече парламентарий написал 20 марта в социальных сетях. «В гостях у нашего расчета беспилотников БАРС „Каскад“ сегодня побывал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он регулярно посещает армейские подразделения на линии боевого соприкосновения и не понаслышке знает всю текущую обстановку и понимает, что необходимо бойцам», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, Кириенко получил полную информацию о работе группы. Он передал бойцам все необходимое для продолжения действий: коптеры, ноутбуки и продукты. Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Стал оператором беспилотных летательных аппаратов. Фото: telegram-канал Олега Голикова

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков на фронте встретился с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко. О встрече парламентарий написал 20 марта в социальных сетях. «В гостях у нашего расчета беспилотников БАРС „Каскад“ сегодня побывал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он регулярно посещает армейские подразделения на линии боевого соприкосновения и не понаслышке знает всю текущую обстановку и понимает, что необходимо бойцам», — написал Голиков в своем telegram-канале. По словам депутата, Кириенко получил полную информацию о работе группы. Он передал бойцам все необходимое для продолжения действий: коптеры, ноутбуки и продукты. Голиков отправился на фронт в октябре 2022 года. Он прошел подготовку в лагере для мобилизованных, затем тренировался в батальоне «Апостол» под командованием Юрия «Ангела» Гагарина. После прохождения обучения он был зачислен в БАРС «Каскад». Стал оператором беспилотных летательных аппаратов.