20 марта 2023

Челябинский экс-депутат Госдумы определился с новым местом работы

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Максим Гулин официально перешел работать в «Движение первых» Фото:

Экс-депутат Госдумы из Челябинской области Максим Гулин официально заявил о переходе на новое место работы. Как сообщили в пресс-службе регисполкома «Новые люди», Гулин переходит в «Движение первых».

«Теперь официально. Максим Гулин переходит из Госдумы в Российское движение детей и молодежи», — сообщили URA.RU в пресс-службе регисполкома партии.

Там отметили, что кандидатуру на место Гулина должны утвердить на ближайшем совете партии. Он состоится 22 марта.

Ранее источники называли вероятность перехода Гулина в «Движение первых» высокой. Там он может занять место советника руководителя движения.

Гулин сдал мандат в середине марта. По словам бывшего парламентария, пришло время двигаться дальше, реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле.

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Экс-депутат Госдумы из Челябинской области Максим Гулин официально заявил о переходе на новое место работы. Как сообщили в пресс-службе регисполкома «Новые люди», Гулин переходит в «Движение первых». «Теперь официально. Максим Гулин переходит из Госдумы в Российское движение детей и молодежи», — сообщили URA.RU в пресс-службе регисполкома партии. Там отметили, что кандидатуру на место Гулина должны утвердить на ближайшем совете партии. Он состоится 22 марта. Ранее источники называли вероятность перехода Гулина в «Движение первых» высокой. Там он может занять место советника руководителя движения. Гулин сдал мандат в середине марта. По словам бывшего парламентария, пришло время двигаться дальше, реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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