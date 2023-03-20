Челябинский экс-депутат Госдумы определился с новым местом работы

Максим Гулин официально перешел работать в «Движение первых» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-депутат Госдумы из Челябинской области Максим Гулин официально заявил о переходе на новое место работы. Как сообщили в пресс-службе регисполкома «Новые люди», Гулин переходит в «Движение первых».

«Теперь официально. Максим Гулин переходит из Госдумы в Российское движение детей и молодежи», — сообщили URA.RU в пресс-службе регисполкома партии.

Там отметили, что кандидатуру на место Гулина должны утвердить на ближайшем совете партии. Он состоится 22 марта.

Ранее источники называли вероятность перехода Гулина в «Движение первых» высокой. Там он может занять место советника руководителя движения.

Гулин сдал мандат в середине марта. По словам бывшего парламентария, пришло время двигаться дальше, реализовывать наработанные в Госдуме инициативы на деле.