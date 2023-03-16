Стало известно, ради чего челябинский депутат отказался от мандата

Депутат Гулин сдаст мандат в Госдуме из-за должности в «Движении первых»

Максим Гулин переходит в «Движение первых» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат от фракции «Новые люди» Максим Гулин, представляющий в Госдуме Челябинскую область, сдаст свой мандат ради должности в Российском движении детей и молодежи «Движение первых». Об этом сообщили источники.

«Гулин перейдет в организацию с „высокой вероятностью“. Он может стать советником руководителя „Движения первых“», — пишет РБК со ссылкой на источники.

Гулин родился в Копейске в мае 1997 года. В 2021 году он стал депутатом Госдумы по спискам от партии «Новые люди». Занимал пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению. Теперь его мандат прочат депутату парламента Калужской области Дмитрию Артамонову.