21 марта 2023

В Челябинске отключат три светофора на оживленных перекрестках

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Клипарт на тему эпидемии. Челябинск, светофор, урал, красный свет, кинотеатр урал
Светофоры на двух перекрестках отключат в 8:00, на третьем они перестанут работать в 9:00 Фото:

В Челябинске 23 марта отключат светофоры на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, улиц Каслинской и Островского и улиц Цвиллинга и Лазаретной. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.

«23 марта с 08:00 до 18:00 планируется отключение светофоров на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. В то же время их отключат на перекрестке Каслинской и Островского» — уточнили URA.RU в мэрии.

С 09:00 до окончания работ будут выключены светофоры на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной. Время окончания работ не уточняется.

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В Челябинске 23 марта отключат светофоры на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, улиц Каслинской и Островского и улиц Цвиллинга и Лазаретной. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. «23 марта с 08:00 до 18:00 планируется отключение светофоров на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. В то же время их отключат на перекрестке Каслинской и Островского» — уточнили URA.RU в мэрии. С 09:00 до окончания работ будут выключены светофоры на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной. Время окончания работ не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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