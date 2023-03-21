В Челябинске отключат три светофора на оживленных перекрестках

Светофоры на двух перекрестках отключат в 8:00, на третьем они перестанут работать в 9:00
В Челябинске 23 марта отключат светофоры на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала, улиц Каслинской и Островского и улиц Цвиллинга и Лазаретной. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.
«23 марта с 08:00 до 18:00 планируется отключение светофоров на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Красного Урала. В то же время их отключат на перекрестке Каслинской и Островского» — уточнили URA.RU в мэрии.
С 09:00 до окончания работ будут выключены светофоры на пересечении улиц Цвиллинга и Лазаретной. Время окончания работ не уточняется.
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