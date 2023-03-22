В Екатеринбурге нашли замену Lego

© Служба новостей «URA.RU»
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СвЖД учит школьников собирать железнодорожные конструкции из конструктора Фото:

Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego на отечественный конструктор. В парке Маяковского в Екатеринбурге функционирует учебный центр, где детям рассказывают все о железной дороге и дают детали, из которых они собирают мосты и прочие конструкции. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились сотрудники СвЖД, показавшие макет моста на фестивале «Билет в будущее», который проходит в ЭКСПО-центре.

«Свердловская железная дорога дала возможность юным жителям уральской столицы почувствовать дух железной дороги. В парке Маяковского открыт центр, где дети познают все тонкости работы на РЖД. Например, детям дают конструктор, который, к слову, с лихвой заменит популярный Lego. Дети с удовольствием собирают мосты и другие конструкции под присмотром специалиста-педагога», — делятся сотрудники железной дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что на фестивале «Билет в будущее» дали старт флагманскому проекту президента РФ Владимира Путина. Речь идет о профессиональной ориентации школьников. Компания Lego объявила об ходе из России летом 2022 года. После начало СВО из России ушли многие иностранные предприятия и бренды. Правительство РФ в ответ ввело программу параллельного импорта.

Школьникам предлагают аналог Lego
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Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego на отечественный конструктор. В парке Маяковского в Екатеринбурге функционирует учебный центр, где детям рассказывают все о железной дороге и дают детали, из которых они собирают мосты и прочие конструкции. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились сотрудники СвЖД, показавшие макет моста на фестивале «Билет в будущее», который проходит в ЭКСПО-центре. «Свердловская железная дорога дала возможность юным жителям уральской столицы почувствовать дух железной дороги. В парке Маяковского открыт центр, где дети познают все тонкости работы на РЖД. Например, детям дают конструктор, который, к слову, с лихвой заменит популярный Lego. Дети с удовольствием собирают мосты и другие конструкции под присмотром специалиста-педагога», — делятся сотрудники железной дороги. Ранее URA.RU сообщало, что на фестивале «Билет в будущее» дали старт флагманскому проекту президента РФ Владимира Путина. Речь идет о профессиональной ориентации школьников. Компания Lego объявила об ходе из России летом 2022 года. После начало СВО из России ушли многие иностранные предприятия и бренды. Правительство РФ в ответ ввело программу параллельного импорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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