В Екатеринбурге нашли замену Lego

СвЖД учит школьников собирать железнодорожные конструкции из конструктора Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Свердловская железная дорога (СвЖД) предлагает заменить популярный Lego на отечественный конструктор. В парке Маяковского в Екатеринбурге функционирует учебный центр, где детям рассказывают все о железной дороге и дают детали, из которых они собирают мосты и прочие конструкции. Такой информацией с журналистом URA.RU поделились сотрудники СвЖД, показавшие макет моста на фестивале «Билет в будущее», который проходит в ЭКСПО-центре.

«Свердловская железная дорога дала возможность юным жителям уральской столицы почувствовать дух железной дороги. В парке Маяковского открыт центр, где дети познают все тонкости работы на РЖД. Например, детям дают конструктор, который, к слову, с лихвой заменит популярный Lego. Дети с удовольствием собирают мосты и другие конструкции под присмотром специалиста-педагога», — делятся сотрудники железной дороги.

Ранее URA.RU сообщало, что на фестивале «Билет в будущее» дали старт флагманскому проекту президента РФ Владимира Путина. Речь идет о профессиональной ориентации школьников. Компания Lego объявила об ходе из России летом 2022 года. После начало СВО из России ушли многие иностранные предприятия и бренды. Правительство РФ в ответ ввело программу параллельного импорта.