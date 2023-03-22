Флагманский проект Путина запустят во всех школах России

22 марта 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Цель проекта «Билет в будущее» — объединить ведущих отечественных экспертов, отметил министр Кравцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проект по профессиональной ориентации школьников запустят в школах России в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале «Билет в будущее», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Образование», который объявил президент России Владимир Путин в 2005 году. «Проект „Билет в будущее“ будет внедрен в образовательный процесс. С 1 сентября 2024 он будет рекомендован для всех», — сказал Кравцов во время торжественной части фестиваля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартовал фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». К проекту по профориентации школьников привлекаются родители и педагоги.

Проект по профессиональной ориентации школьников запустят в школах России в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале «Билет в будущее», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Образование», который объявил президент России Владимир Путин в 2005 году. «Проект „Билет в будущее“ будет внедрен в образовательный процесс. С 1 сентября 2024 он будет рекомендован для всех», — сказал Кравцов во время торжественной части фестиваля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартовал фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». К проекту по профориентации школьников привлекаются родители и педагоги.