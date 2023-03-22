Флагманский проект Путина запустят во всех школах России

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Фестиваль Билет в будущее. Екатеринбург
Цель проекта «Билет в будущее» — объединить ведущих отечественных экспертов, отметил министр Кравцов Фото:

Проект по профессиональной ориентации школьников запустят в школах России в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале «Билет в будущее», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Образование», который объявил президент России Владимир Путин в 2005 году.

«Проект „Билет в будущее“ будет внедрен в образовательный процесс. С 1 сентября 2024 он будет рекомендован для всех», — сказал Кравцов во время торжественной части фестиваля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартовал фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». К проекту по профориентации школьников привлекаются родители и педагоги.

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Проект по профессиональной ориентации школьников запустят в школах России в 2024 году. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на фестивале «Билет в будущее», который проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU с места событий. Фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Образование», который объявил президент России Владимир Путин в 2005 году. «Проект „Билет в будущее“ будет внедрен в образовательный процесс. С 1 сентября 2024 он будет рекомендован для всех», — сказал Кравцов во время торжественной части фестиваля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ранее URA.RU писало, что в уральской столице стартовал фестиваль профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». К проекту по профориентации школьников привлекаются родители и педагоги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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