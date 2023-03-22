Росгидромет: пермяков ждут теплые и дождливые выходные

В ближайшие выходные (15 и 16 марта) в Прикамье ожидается теплая и дождливая погода. Такой прогноз дают метеорологи Пермского ЦГМС.
«В пятницу 24 марта очередной западный циклон принесет дожди небольшой и умеренной интенсивности, Ожидается, что в Пермском крае температура воздуха ночью повсеместно положительная: от 0 до +4 градусов, днем от +4 до +9 градусов. В Перми 3 градуса ночью и 8 в дневное время. Согласно предварительному прогнозу, в выходные будет тепло и дождливо», — указано на сайте центра.
Ранее прикамцев предупреждали о гололедице и сильном ветре. Сообщалось, что метеорологические условия могут привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш.
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