Росгидромет: пермяков ждут теплые и дождливые выходные

23 марта 2023 в 01:32 Размер текста - 17 +

Пермяков предупредили о дождливых выходных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ближайшие выходные (15 и 16 марта) в Прикамье ожидается теплая и дождливая погода. Такой прогноз дают метеорологи Пермского ЦГМС. «В пятницу 24 марта очередной западный циклон принесет дожди небольшой и умеренной интенсивности, Ожидается, что в Пермском крае температура воздуха ночью повсеместно положительная: от 0 до +4 градусов, днем от +4 до +9 градусов. В Перми 3 градуса ночью и 8 в дневное время. Согласно предварительному прогнозу, в выходные будет тепло и дождливо», — указано на сайте центра. Ранее прикамцев предупреждали о гололедице и сильном ветре. Сообщалось, что метеорологические условия могут привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш.

В ближайшие выходные (15 и 16 марта) в Прикамье ожидается теплая и дождливая погода. Такой прогноз дают метеорологи Пермского ЦГМС. «В пятницу 24 марта очередной западный циклон принесет дожди небольшой и умеренной интенсивности, Ожидается, что в Пермском крае температура воздуха ночью повсеместно положительная: от 0 до +4 градусов, днем от +4 до +9 градусов. В Перми 3 градуса ночью и 8 в дневное время. Согласно предварительному прогнозу, в выходные будет тепло и дождливо», — указано на сайте центра. Ранее прикамцев предупреждали о гололедице и сильном ветре. Сообщалось, что метеорологические условия могут привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш.