22 марта 2023
21 марта 2023

Росгидромет: пермяков ждут теплые и дождливые выходные

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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, зонт, дождливая погода, дождь в городе
Пермяков предупредили о дождливых выходных Фото:

В ближайшие выходные (15 и 16 марта) в Прикамье ожидается теплая и дождливая погода. Такой прогноз дают метеорологи Пермского ЦГМС.

«В пятницу 24 марта очередной западный циклон принесет дожди небольшой и умеренной интенсивности, Ожидается, что в Пермском крае температура воздуха ночью повсеместно положительная: от 0 до +4 градусов, днем от +4 до +9 градусов. В Перми 3 градуса ночью и 8 в дневное время. Согласно предварительному прогнозу, в выходные будет тепло и дождливо», — указано на сайте центра.

Ранее прикамцев предупреждали о гололедице и сильном ветре. Сообщалось, что метеорологические условия могут привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш.

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В ближайшие выходные (15 и 16 марта) в Прикамье ожидается теплая и дождливая погода. Такой прогноз дают метеорологи Пермского ЦГМС. «В пятницу 24 марта очередной западный циклон принесет дожди небольшой и умеренной интенсивности, Ожидается, что в Пермском крае температура воздуха ночью повсеместно положительная: от 0 до +4 градусов, днем от +4 до +9 градусов. В Перми 3 градуса ночью и 8 в дневное время. Согласно предварительному прогнозу, в выходные будет тепло и дождливо», — указано на сайте центра. Ранее прикамцев предупреждали о гололедице и сильном ветре. Сообщалось, что метеорологические условия могут привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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